說・流行／FENDI最小包款出爐　Baguette從法棍麵包變只有4公分

▲FENDI Baguette火紅超過20個年頭，走過最開始的「法棍麵包」來到史上最小的 Pico。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／綜合報導

提到FENDI最知名包款，Baguette絕對是無人不知無人不曉的款式，它擁有一個可愛的名字「法棍」，更在經過上千次改造之後依舊站穩一線地位，自1997年誕生已有20多年歷史，如今又加入新成員 Pico ，以品牌旗下「最小巧」包款之姿橫空出世。

▲《寄生上流》女星朴素丹機場時尚就選擇Baguette，23年來轉變為上千種款式。（圖／品牌提供）

FENDI第三代女傳人Silvia Venturini Fendi在1997年打造了Baguette包款，細長的造型放到現在或許非常普通，不過在當年那個人人腋下都夾著法國長棍麵包的時刻顯得格外可愛，最初的Baguette在1990年代盛行極簡風時偏偏注入了亮麗活力色彩，讓人一看就難以自拔。而後又遇上了《慾望城市》影集爆紅，凱莉哪怕是在街上被搶也不忘來上一句：「It’s not a bag, it’s a Baguette！」（它不是一個包，它是Baguette！）就足以證明它的魅力無窮，這句話甚至一直延用到品牌2020年最新微電影中，即便年輕一輩不懂來由，卻在年長一代中廣為流傳。

▲1997的第一款Baguette長的是這樣。（圖／品牌提供）

時光回溯到1997年，第一款Baguette賦予其短背帶以及鮮艷的印花排版在FFLogo四周，使用柔軟的布料打造，方便置物之外，輕巧版型不論是手提或是夾在腋下都相當時尚，遠遠一看就能夠發現Silvia Venturini Fendi獨到靈魂。

直至2020年春夏時裝秀 Baguette 還在不斷加入新成員，為了迎合小包當道的現在，首次現身的Pico 包款以品牌旗下尺寸最為小巧的包款之姿加入了 Baguette 家族，其實Pico 源自於最小的測量單位，比 Micro 及Nano 還要更小，光是這樣就能想像它的小巧程度，真的只裝得下「可愛」。

▲最新的Pico成為FENDI旗下最小包款，不乏極其奢華的刺繡、大大小小的珠子。（圖／品牌提供）



Pico的各種款式不乏極其奢華的刺繡、大大小小的珠子，部分還飾有流蘇，一開始 Pico被當成是 Airpods 的收納袋，它其實可以裝入個人的小物品，放在最靠近心臟的地方，尺寸只有4 X 4公分大小的長鏈帶 Baguette 包款，有多種佩戴方式，像是可以斜背、可以將長鏈帶繞在頸間一到兩圈當成項鏈、可以當成正常尺寸包款的吊飾，或是繫在臂膀上使用。

最亮眼的還是醒目顏色的小珠子、柔和顏色的大珠子，還能見到通體 FENDI 黃色的招牌款式及有著流蘇的雙色 Pequin 條紋款式，最後包身前側點綴「pico」版本的金色FF Logo扣，將奢華度提升到極致，現在你也可以跟上Baguette的不敗流行。

▲超模Winnie Harlow（上）、裘德洛之女Iris Law（下）演繹Pico。（圖／品牌提供）

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