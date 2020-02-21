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別惹他們生氣！發怒後「最難搞定」星座Top 3　第一反差超大

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▲發怒後難搞定星座Top 3。（圖／翻攝FB@ tvN 드라마(Drama)）

編輯／Molly　圖／翻攝自FB@ tvN 드라마(Drama)

每個人都會生氣的時候，有人是怒火來得快去得也快，稍微哄哄、賠不是，下一秒就好了，但也有的人發起脾氣來超可怕，怎麼道歉、示好都沒用，讓人招架不住。如果你的另一半、朋友是以下這3個星座，盡量別惹他們生氣，因為被激怒的他們實在太難搞定了！

▲發怒後難搞定星座Top 3。（圖／翻攝FB@ tvN 드라마(Drama)）

Top 3：獅子座

要說到生氣很難搞的星座，就不得不提到脾氣暴躁又很愛面子的獅子座。喜歡以領導者自居的獅子，有時候發脾氣時更會趁機展現自己的「氣勢」，加上缺乏耐性和不願意妥協的性格，脾氣一來絕不吞忍，直接宣洩出來。切記這時候別跟他們硬槓，因為獅子吃軟不吃硬，讓他們消氣的最好辦法就是賣傻、認錯、撒撒嬌。

▲發怒後難搞定星座Top 3。（圖／翻攝FB@ tvN 드라마(Drama)）

Top 2：天蠍座

天蠍座平時不太會把真實情感流露出來，雖然愛生氣，但常會裝作沒事，不讓人察覺不出來，因此很少和別人發生爭執，但一旦超過他們的忍耐限度，天蠍就會失去理智、大爆發，甚至會得理不饒人，採取反擊報復行動。想平息天蠍座的怒氣，認錯、說好話都沒用，只有一種方法，讓他們執行「懲罰」，宣洩完怒氣才能沒事。

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▲發怒後難搞定星座Top 3。（圖／翻攝FB@ tvN 드라마(Drama)）

Top 1：金牛座

別看金牛平時一副溫和沈穩、平易近人的模樣，他們也有非常固執、鑽牛角尖的時候，一旦生起氣來沒有人能拉得住，不僅會聽不進別人的話，還會暴露出平常隱藏起來的凶暴一面，反差超大。所以當金牛生氣了，最好先離他們遠一些，暫避鋒芒，等他們心情平復、冷靜一點後，再來溝通。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 兩性, 情侶, , 生氣, 發怒, 發脾氣, 吵架, 難搞, 獅子, 天蠍, 金牛
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