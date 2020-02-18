孫芸芸10萬以內的3款美包選擇　Dior客製專屬小包卡哇伊

▲孫芸芸拎Dior Book mini 托特包Oblique款64,000元，客製化縮寫價格另計。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

記者陳雅韻／台北報導

微風少奶奶孫芸芸走在時尚尖端，從不錯過熱門品牌的最新包款，近日連po美照，即洩露了近期的新歡，包括Bottega Venetta的The Shoulder Pouch手拿包、Chloé尚未上市的Daria咖啡色肩背手提兩用包，以及小巧可愛的Dior Book mini 托特包，上面還有她的名字縮寫「YYS」，3款包價格均在10萬元以內。

▲孫芸芸穿皮衣搭Bottega Venetta的小型款The Shoulder Pouch手拿包，89,800元。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

Dior Book mini 托特包是近期的大熱門，孫芸芸與隋棠都擁有Logo圖騰的Oblique款，並有客製化縮寫名字裝飾，但此項服務僅限特殊辦活動的店舖，目前台灣沒有提供此項客製化服務。

▲Chloé Daria咖啡色肩背手提兩用包尚未上市，孫芸芸已搶先入手，73,000元。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

由Daniel Lee操刀設計的Bottega Venetta近期翻紅，孫芸芸立刻入手淡蜜粉的小型款The Shoulder Pouch手拿包，與同色系的皮衣相搭帥氣又有型；而綁上頭巾、換穿背心與熱褲再套上靴子，她變身波希米亞風格女郎，改拎Chloe Daria咖啡色肩背手提兩用包。3種不同風格穿搭，搭配3品牌的主打包，是否給妳新靈感？

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