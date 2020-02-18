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猶如擦的醫美雷射！雅詩蘭黛全新「小白瓶」造光精華　透亮無瑕淡斑全包

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▲雅詩蘭黛小白瓶造光精華7天有感 。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲雅詩蘭黛小白瓶造光精華7天有感 。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲雅詩蘭黛PRO極速全能系列繼「小銀瓶」後，再度打造全效型造光精華「小白瓶」。（圖／記者張毓容攝）
記者張毓容／台北報導

雅詩蘭黛繼2018年推出被網友稱為緊緻拉提神級精華的「小銀瓶」後，主打媲美醫美效果與速效有感的「PRO急速全能系列」，將於今年2月再度推出最新「小白瓶」PRO極速光感煥白全能精華，不只是針對單一功效解決美白問題，而是從膚色、暗沈、斑點到透明感全方位一次改善，比一般美白精華更全面、更有感，是全效型的「造光精華」，就像用擦的醫美雷射，一抹肌膚光感立即提升。

▲雅詩蘭黛小白瓶造光精華7天有感 。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲雅詩蘭黛小白瓶造光精華7天有感 。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲PRO極速光感煥白全能精華猶如用擦的醫美雷射，一抹肌膚光感立即提升。（圖／品牌提供）

美白，是不分年紀女性都在追求的肌膚課題，但雅詩蘭黛調查後發現，不同年紀的女性對於美白卻有不同需求，像是20歲年輕世代為對抗暗沈、蠟黃，追求透亮肌膚；30歲輕熟女則為膚色不均與暗沈困擾；40世代則最在意均勻光澤和淡化斑點。

市面上的美白產品大多只能針對單一功效解決美白問題，而雅詩蘭黛繼「小銀瓶」後，攜手專精美白領域的日本皮膚科研究學會，再度將「系統生物學」運用於美白保養中，發現肌膚系統中不只有針對緊緻，更有專門針對美白的相關傳導路徑，可突破單一美白盲點，全面性美白更造光，進而打造出「2.0進階版」的美白精華——PRO極速光感煥白全能精華。

擁有瑩白瓶身的PRO極速光感煥白全能精華蘊含抑制黑色素形成的「高濃度黃金橙精萃」、可有效中和肌膚色素沉澱因子的「獨家酵母精萃」和能淡化以生成可見斑點的「專利蜜糖成分」，三大獨家造光成分從肌膚源頭開始全方位抑制、中和、淡化蠟黃與色素斑點，讓肌膚不只白皙，更白到發光、無瑕更透亮。

▲雅詩蘭黛小白瓶造光精華7天有感 。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲雅詩蘭黛小白瓶造光精華7天有感 。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲「小白瓶」質地輕盈不黏膩，更可與經典「小棕瓶」疊擦使用。（圖／記者張毓容攝）

雅詩蘭黛專業保養講師建議，每次使用「小白瓶」按壓3～4下，搭配簡單畫圈按摩就可讓肌膚光澤度、透光感快速提升，7天就能有感改善暗沈蠟黃，1個月淡化可見斑點，更可與經典「小棕瓶」搭配使用，先用小棕瓶打底，調整肌理，再運用小白瓶為肌膚阻黃去黑更造光。

▲雅詩蘭黛小白瓶造光精華7天有感 。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲雅詩蘭黛 PRO極速光感煥白全能精華，30ml，NT$2,900；50ml，NT$4,100。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

保養, 保養品, 護膚, 雅詩蘭黛, Estee Lauder, 小白瓶, 造光精華, 美白, 亮白, 淡斑, 透亮, 光感, 暗沈, 斑點, 透明感, 醫美, 雷射
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