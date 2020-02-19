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常把4句話掛在嘴上　代表心裡「比其他人脆弱」，只是故作堅強

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單身,女性,厭世（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲有時是自己太玻璃心，情況沒有這麼糟。（圖／pixabay）

編輯／借借

人生總有脆弱低潮的時候，那時情緒反應較為敏感是相當正常的，但有起有落也是人生的特色，一直覺得自己在低潮，或是持續的想著負面事物，其實不會有幫助，心理輔導師Amy Morin表示，如果常說下列幾類的話，代表你比其他人更玻璃心。

▲女性,情感,兩性,成長,心靈,示意圖。（圖／pixabay）

▲即便外表堅強，或許內心其實很玻璃心。（圖／pixabay）

「ＸＸ快要把我氣死，他對我哪裡不爽？」

ＸＸ可以是老闆、同事、朋友或是戀人，可能你最近對他的行為不滿意，但他真的是想惹毛你嗎？還是因為帶入你自己的情緒，覺得自己被欺負？常有這種感覺的人，特別容易心碎。

「他跟我分手，是因為我不夠好」

想強化自己的可憐之處，就會浮現這種念頭，也許你認為這樣想是不想把錯怪到對方身上，但事實是耍可憐的程度居多，你自己清楚，每個人都有不同的看法，讓一個人來決定你的優劣，是沒有意義的。

床,女性,女生,睡覺。（圖／Pixabay）

▲感情沒有好壞，不要長期可憐自己。（圖／pixabay）

「他讓我覺得我真的很糟，因為總是挑剔我」

具有獨立思考的人，是不會真心這樣想的，對於別人的指正，自己要能判斷這個指正「正不正確」，還是因為對方一時情緒的氣話，若為了莫名其妙的氣話感到難過，還不算是玻璃心嗎？而面對正確的指正，即便有挫折感，也要告訴自己下次就會做到。

▲單身,男女,女性,示意圖。（圖／unsplash）

▲對於別人的指正，請客觀看待。（圖／pixabay）

「我每次都被逼去做這件事」

針對一個成熟的成年人，「被別人逼著」去做某件事，隱約透露出你覺得自己很委屈，有時要釐清這是「你選擇去做」或是「別人逼你去做」，你真的不想做別人逼得了你嗎？不要總把事情推到別人身上。

▲女性,情感,兩性,成長,心靈,示意圖。（圖／pixabay）

▲別一直覺得你沒有選擇。（圖／pixabay）

關鍵字：

心靈, 成長, 職場, 交際, 討厭, 成熟, 風格, 玻璃心
fashion.net

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