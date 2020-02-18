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脫妝別都怪出油！原來都是因為做錯「3件事」

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▲▼脫妝是因為做錯「3件事」。（圖／翻攝自IG）

▲底妝細節顧好，即使出油也不怕土石流。（圖／翻攝自IG/laurentsai）

記者曾怡嘉 / 台北報導

很多女生天生油皮，最怕脫妝，無論怎麼打底，沒到下午肌膚就出油，近看一塊塊斑駁，該怎麼辦？首先底妝一定得薄透，接著善用工具打造輕透感，最後定別漏了定妝，做好以上即能把脫妝率降到最低。

▲▼脫妝是因為做錯「3件事」。（圖／翻攝自IG）

▲先遮瑕、後粉底打造輕薄底妝。（圖／翻攝自IG/beautyblender_official，以下同）

#把粉底當作遮瑕

上粉底前，臉上小瑕疵建議使用遮瑕膏，少量多次遮蓋，千萬別把粉底液當作遮瑕，否則底妝會太厚，會讓脫妝機率大增。

▲▼脫妝是因為做錯「3件事」。（圖／翻攝自IG）

▲美妝蛋要微濕狀態再上妝。

#美妝蛋全乾上妝

想畫出輕薄底妝，必須靠美妝蛋幫忙。美妝蛋必須在微濕狀態，才能打造通透亮好膚質，藉由快速的按、壓、彈技法，讓粉底確實吃進肌膚中，就不怕一出油就土石流。最後用手指按壓肌膚，若肌膚上沒手指印，就代表妝容夠輕薄。

▲▼脫妝是因為做錯「3件事」。（圖／翻攝自IG）

▲多一步定妝，就省了後續補妝時間。

#懶得做「定妝步驟」

別覺得定妝老派，它可是不脫妝的關鍵步驟。用面紙包覆蜜粉刷，在容易出油的T字輕輕帶過，吸去多餘油脂。接著用蜜粉刷沾取些許蜜粉，在容易出油的位置輕刷定妝，或是擠乾水分的美妝蛋沾取也行，輕輕按壓幫助長效持妝。

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關鍵字：

油性肌, 出油, 底妝, 脫妝, 技巧, 定妝
fashion.net

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