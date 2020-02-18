香奈兒確定推遲5月北京大秀　忍痛半年內二度喊卡：等待適當時機

▲新冠肺炎（COVID-19）蔓延，香奈兒宣佈暫停於北京登場的2019/20早秋高級工坊大秀。（圖／品牌提供，以下同）

記者鮑璿安／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）蔓延之下除了原有的時裝周行程硬是打亂，CHANEL（香奈兒）原定5、6月於北京登場的2019/20早秋高級工坊大秀也在近日確定喊卡：「決定延後到適當時機」。

CHANEL舉辦高級手工坊在今年（2020）邁入19年，不過卻遇上新冠肺炎攪局，根據外媒《WWD》表示，原定2019/20早秋高級工坊大秀在5、6月於北京登場，不過疫情毫無減緩趨勢，品牌只能忍痛確定喊卡：「考慮到目前中國大陸當局立場，香奈兒決定將這場大秀延後，並且正在密切關注局勢，最重要的是其團隊和客戶的健康狀況」。

▲創意總監Virginie Viard上任之後的高級手工坊大秀並不順遂，半年內連兩次推遲。

2019/20 Métiers d'art Paris－31 rue Cambon（巴黎－康朋街31號）工坊系列最初於去年（2019）12月4日在巴黎大皇宮展出，也是創意總監Virginie Viard上任之後的首次高級手工坊大秀，隨著大陸成為全球最大奢侈品市場，計劃先在今年5月前往中國大陸，之後於6月4日在倫敦的老比林斯蓋特（Old Billingsgate）進行另一場秀，不過卻因為新冠肺炎影響，導致大陸已經封鎖多地區交通，設計師與媒體皆無法前往的情況之下，只好硬生暫停大陸活動，倫敦大秀照常舉行。

▲新冠肺炎影響下，奢侈品牌損失慘重。

其實不光是新冠肺炎阻礙香奈兒復刻大秀計劃，去年（2019）品牌原定在11月於香港重現2020早春度假系列發佈會，就受到當地反送中示威影響決定延後，所以這回面臨的挑戰可說是雪上加霜。

與此同時，PRADA也將取消5月21日在日本舉行的早春度假秀，開雲集團董事長兼首席執行官弗朗索瓦亨利皮諾特（François-HenriPinault）更在上週表示，他預計週三在米蘭舉行的GUCCI時裝秀上的來賓將至少減少30％，損失相當驚人。

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