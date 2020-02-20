酒精缺貨也別怕！茶樹精油幫助「防疫抗菌」的7大用法

▲具有天然抑菌功效的茶樹精油，近來人氣也很夯。（圖／翻攝unsplash）

記者張毓容／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情讓人聞之色變，許多民眾也越來越重視個人衛生清潔，除了消毒酒精、乾洗手等各項抗菌清潔產品被瘋搶，近來就連茶樹精油都開始夯起來，全因茶樹具有天然抑菌功效，抑菌力是一般化學消毒劑的4倍，且用途廣泛，可用於身體及臉部肌膚抗痘抑菌、幫助手部加強清潔、空氣淨化、環境清潔及清潔衣物等7大用法。

在流感升溫及新冠肺炎肆虐的時節，茶樹精油堪稱是防疫抑菌必備的絕佳好夥伴，可隨身攜帶，隨時抗菌，甚至茶樹相關的產品，也讓人覺得有用有安心，而且香氣清爽，感覺舒暢。

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利用茶樹精油防疫抗菌的7個小撇步：

1.可將茶樹精油直接低於手部加強清潔，或以有添加天然茶樹精油的洗手乳勤洗手。



2.將茶樹精油滴於棉片或生紙上，再擦拭手機或3C面板。



3.戴口罩前可將茶樹精油滴於口罩邊緣。



4.清洗杯子及碗盤時，可滴入茶樹精油再沖水。



5.清洗衣物時加入茶樹精油。



6.可搭配薰香檯使用，幫助淨化室內空氣。



7.於一盆熱水中滴入4～6滴茶樹精油，吸入其蒸氣幫助提升免疫力。

▲THE BODY SHOP 天然茶樹精油，20ml，NT$880。（圖／品牌提供，以下同）



使用來自社區公平交易的肯亞有機天然茶樹精油，100%天然成分，性質溫和不刺激，不會造成肌膚負擔，能溫和淨化、舒緩調理肌膚毛孔，或於泡澡、洗滌清潔時滴入水中加強潔淨功效。

▲Neal’s Yard Remedies 茶樹精油，10ml，NT$470。



茶樹精油是Neal’s Yard Remedies最暢銷精油之一，蒸餾萃取自植物的葉片，帶有清新的草葉香能夠溫和的收斂與淨化，具有提振活力的功效與氣息。

▲NARUKO 天然茶樹精油，5ml，NT$459。



使用澳洲茶樹協會ATTIA認證的有機茶樹精油，含有高於標準的42%松油醇，擁有淨化、平衡、修護、舒緩、鎮定、制菌、抑味等7大效用，可直接塗抹於肌膚，消除紅腫的痘痘問題，或加水稀釋作為薰香、清潔使用。

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大家都知道「茶樹」有殺菌消炎、收斂毛孔等功效，澳洲原裝進口的「茶樹萬用霜」與「茶樹精油皂」正是添加了BP醫護級茶樹精油，純天然無添加香精。「茶樹萬用霜」適合隨身攜帶，能全效舒緩肌膚問題；「茶樹精油皂」則是臉、身體通用，清潔同時平衡油脂，讓皮膚變得更健康。