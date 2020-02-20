fb ig video ETtoday search mobile

酒精缺貨也別怕！茶樹精油幫助「防疫抗菌」的7大用法

> >

▲茶樹精油幫助防疫抗菌的7大用法 。（圖／翻攝免費圖庫、品牌提供）

▲具有天然抑菌功效的茶樹精油，近來人氣也很夯。（圖／翻攝unsplash）

記者張毓容／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情讓人聞之色變，許多民眾也越來越重視個人衛生清潔，除了消毒酒精、乾洗手等各項抗菌清潔產品被瘋搶，近來就連茶樹精油都開始夯起來，全因茶樹具有天然抑菌功效，抑菌力是一般化學消毒劑的4倍，且用途廣泛，可用於身體及臉部肌膚抗痘抑菌、幫助手部加強清潔、空氣淨化、環境清潔及清潔衣物等7大用法。

在流感升溫及新冠肺炎肆虐的時節，茶樹精油堪稱是防疫抑菌必備的絕佳好夥伴，可隨身攜帶，隨時抗菌，甚至茶樹相關的產品，也讓人覺得有用有安心，而且香氣清爽，感覺舒暢。

▼▼點圖超划算▼▼

▲Her和她茶樹皂。（圖／公關照）

▲澳洲原裝AUSLIFE BP級茶樹精油皂組茶樹精油皂（10入），原價1,280元，特價990元。點我購買。

▼▼點圖超划算▼▼

▲Her和她茶樹皂。（圖／公關照）

▲AUS LIFE小護士BP級茶樹萬用霜組（0.75oz*2、0.33oz*6），原價1,180元，特價799元。點我購買。

利用茶樹精油防疫抗菌的7個小撇步：

1.可將茶樹精油直接低於手部加強清潔，或以有添加天然茶樹精油的洗手乳勤洗手。

2.將茶樹精油滴於棉片或生紙上，再擦拭手機或3C面板。

3.戴口罩前可將茶樹精油滴於口罩邊緣。

4.清洗杯子及碗盤時，可滴入茶樹精油再沖水。

5.清洗衣物時加入茶樹精油。

6.可搭配薰香檯使用，幫助淨化室內空氣。

7.於一盆熱水中滴入4～6滴茶樹精油，吸入其蒸氣幫助提升免疫力。

▲茶樹精油幫助防疫抗菌的7大用法 。（圖／翻攝免費圖庫、品牌提供）

▲茶樹精油幫助防疫抗菌的7大用法 。（圖／翻攝免費圖庫、品牌提供）

▲THE BODY SHOP 天然茶樹精油，20ml，NT$880。（圖／品牌提供，以下同）

使用來自社區公平交易的肯亞有機天然茶樹精油，100%天然成分，性質溫和不刺激，不會造成肌膚負擔，能溫和淨化、舒緩調理肌膚毛孔，或於泡澡、洗滌清潔時滴入水中加強潔淨功效。

▲茶樹精油幫助防疫抗菌的7大用法 。（圖／翻攝免費圖庫、品牌提供）

▲Neal’s Yard Remedies 茶樹精油，10ml，NT$470。

茶樹精油是Neal’s Yard Remedies最暢銷精油之一，蒸餾萃取自植物的葉片，帶有清新的草葉香能夠溫和的收斂與淨化，具有提振活力的功效與氣息。

▲茶樹精油幫助防疫抗菌的7大用法 。（圖／翻攝免費圖庫、品牌提供）

▲NARUKO 天然茶樹精油，5ml，NT$459。

使用澳洲茶樹協會ATTIA認證的有機茶樹精油，含有高於標準的42%松油醇，擁有淨化、平衡、修護、舒緩、鎮定、制菌、抑味等7大效用，可直接塗抹於肌膚，消除紅腫的痘痘問題，或加水稀釋作為薰香、清潔使用。

▲Her和她茶樹皂。（圖／公關照）

▲澳洲原裝AUSLIFE BP級茶樹精油皂組茶樹精油皂（10入），原價1,280元，特價990元。點我購買。

▲Her和她茶樹皂。（圖／公關照）

▲AUS LIFE小護士BP級茶樹萬用霜組（0.75oz*2、0.33oz*6），原價1,180元，特價799元。點我購買。

大家都知道「茶樹」有殺菌消炎、收斂毛孔等功效，澳洲原裝進口的「茶樹萬用霜」與「茶樹精油皂」正是添加了BP醫護級茶樹精油，純天然無添加香精。「茶樹萬用霜」適合隨身攜帶，能全效舒緩肌膚問題；「茶樹精油皂」則是臉、身體通用，清潔同時平衡油脂，讓皮膚變得更健康。

關鍵字：

新冠肺炎, COVID-19, 武漢肺炎, 疫情, 防疫, 抗菌, 抑菌, 茶樹精油, 抑菌力, 清潔, 用法, 用途
fashion.net

熱門文章

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

「世界最美便條紙」出奇美博物館台灣限定版！

「世界最美便條紙」出奇美博物館台灣限定版！

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克2／20再推買一送一　櫻花巧克力新飲品享春天浪漫

星巴克2／20再推買一送一　櫻花巧克力新飲品享春天浪漫

怪奇比莉：18歲後考慮露出身材　寬鬆衣服下的秘密其實早已曝光！

怪奇比莉：18歲後考慮露出身材　寬鬆衣服下的秘密其實早已曝光！

辣到噴血！泫雅穿內衣大秀人魚腹肌　3招日常習慣輕鬆瘦身不復胖

辣到噴血！泫雅穿內衣大秀人魚腹肌　3招日常習慣輕鬆瘦身不復胖

容易「越減越肥」的星座TOP3　牡羊要成功，朋友請勿拍打餵食 常把4句話掛在嘴上　代表心裡「比其他人脆弱」，只是故作堅強 電玩粉都在等這台！正版「DS4造型悠遊卡」確定夏季開賣 Red Velvet Irene榮登韓國最愛整型範本！私下保養法、上妝技巧大公開 你不知道《愛的迫降》小細節！尹世理霸氣回歸　靠全智賢愛鞋撐場 資生堂百優乳霜暴風級特價24小時！「海洋拉娜平替版」養肌這罐就夠 泡泡先生、厚奶蓋草莓讓人好融化　3款最熱門的粉紅飲，讓你整天好心情

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面