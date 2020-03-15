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控制狂情人的5個小徵兆　看似甜蜜卻可能是致命毒藥！

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編輯／JJ　圖／翻攝自《安眠書店》、《大力女子都奉順》劇照、Pinterest

每個女孩都渴望能擁有一位只對自己傾心、專一的對象，但是夢想中至死不渝的愛情，或許反而蘊藏著足以致命的毒藥！若是對方的佔有慾強到限制了你應有的自由，正是所謂的「控制狂」，甚至會有變成「恐怖情人」的可能，為了防止走到難以挽回的地步，當一段戀情中出現以下幾個徵兆時就該特別注意。

▲控制狂徵兆。（圖／翻攝自安眠書店劇照）

＃用任何定位方式掌握行蹤

現代科技發展想當驚人，有不少監控功能APP軟體、道具可供下載、購買，雖然說某些情侶會下載並加入對方，但是以「方便」為基準點是可以接受的，若是以「監測對方有沒有說謊」為出發點，那麼就會令人感到巨大的壓力。

＃所有聚會場合都要跟

不管什麼樣的聚會場合都一定要跟，某些約會本就不適合攜帶另一半參加，就連想和姐妹來場抱怨大會都成困難，即使根本毫無興趣、不想參與話題，也寧願在一旁滑手機，為的只是確保你能在他視線範圍內。

▲控制狂徵兆。（圖／翻攝自安眠書店劇照）

＃斷絕你所有異性朋友

由於對方的不安全感太過強烈，所以會想要強行介入你的人生，從朋友圈開始，只能與對他不產生威脅的同性朋友們保持聯絡。

＃時常大發脾氣，再道歉求得原諒

若是有「恐怖情人」跡象的話，會時常控制不了情緒，只要發生一點不在他預料範圍內的事，就會脾氣大爆發，事後卻又因為不想失去你，而不斷哭求原諒，這是非常不健康的，沒有人曉得在下次爆發時會發生什麼事。

▲控制狂徵兆。（圖／翻攝自安眠書店劇照）

＃隨時隨地要求視訊

假如偶爾因為工作、家庭關係暫時分開，還可能不定時要求視訊，不管你正在做什麼，即便不能講話也要親眼確認你身旁沒有可疑對象。

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關鍵字：

男女, 感情, 恐怖情人, 控制狂
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