盤點《愛的迫降》千金首飾　孫藝真最愛戴耳環吸睛

▲玄彬（左）和孫藝真主演韓劇《愛的迫降》創下高收視率。（圖／翻攝tvN 드라마臉書）

記者陳雅韻／台北報導

玄彬和孫藝真主演韓劇《愛的迫降》全劇終，最後一集收視率超越《鬼怪》紀錄，成為有線電視台tvN單集收視最高作品，粉絲除了對玄彬飾演的北韓軍官「利正赫」、孫藝真演出的南韓千金「尹世理」戀情揪心不已，也被兩位高顏質與穿搭收服，特別是千金的首飾，絕對講究，少不了法國珠寶品牌Chaumet與奧地利水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）點綴，千金行頭台灣都買得到。

▲孫藝真（上）在《愛的迫降》中常戴Chaumet Jeux de Liens 18K玫瑰金耳環，65,000元。（圖／翻攝tvN、Chaumet提供）

耳環可謂是孫藝真在《愛的迫降》最愛戴的飾品，多次佩戴Chaumet Jeux de Liens 18K玫瑰金耳環，而關鍵聖誕夜求婚時刻，男方端出的鑽戒也出自Chaumet，為王冠造型的Joséphine Aigrette 18K白金鑽戒，女二徐智慧在劇中也戴過同款戒指。

▲《愛的迫降》第八集飾演南韓千金「尹世理」的孫藝真被求婚（上），求婚鑽戒是Chaumet Joséphine Aigrette 18K白金鑽戒，275,000元。（圖／翻攝tvN、Chaumet提供）

▲女星徐智慧在劇中也戴同款Chaumet Joséphine Aigrette 18K白金鑽戒。（圖／翻攝tvN）

千金除了法國珠寶世家Chaumet加持，日常也少不了閃亮的水晶點綴耳際，孫藝真選擇施華洛世奇MAGIC、NAUGHTY系列與垂墜設計的LIFELONG HEART耳環等款式，無論她是眼眶含淚、或是幸福微笑，耳際總是閃閃發亮，讓人目光移不開呀！

▲孫藝真在劇中戴過的施華洛世奇MAGIC穿孔耳環（左）2,990元，NAUGHTY穿孔耳環2,990元。（圖／施華洛世奇提供）

▲孫藝真紅著眼眶讓人揪心，耳際是施華洛世奇LIFELONG HEART耳環閃閃發光，3,990元。（圖／翻攝swarovskikorea IG）

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