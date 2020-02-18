fb ig video ETtoday search mobile

柯佳嬿30歲後的心境轉折：「長大不是要改變原本的樣子，而是更靠近自己」

> >

編輯／Emily　圖／翻攝自IG@alicekochiayen、《想見你》FB粉絲專頁

偶像劇《想見你》迎來了大結局，女主角柯佳嬿在劇中完美詮釋了黃雨萱、陳韻如兩個性格年齡差異很大的角色，戲裡和許光漢的愛情故事更是讓人揪心。戲外的柯佳嬿在30歲之後，對於愛情、事業產生很多體悟與想法，她的心境轉變很值得與大家分享。

▲柯佳嬿金句。（圖／翻攝自IG@alicekochiayen）

「20歲的我們，一切都可以奮不顧身；30歲後，我更享受一個人的日子。」
「年紀不會剝奪你的生活，挫折不會消磨你的自我。會教會自己，好好生活。」

柯佳嬿覺得20歲的自己有點傻，但正因為那股傻氣，可以奮不顧身、不會害怕面對困難。邁入30歲之後，具備了成熟與歷練，更清楚自己要的是什麼，才能好好經營自己的生活，她反而更喜歡這個年紀。

「長大不是為了要改變原本的樣子，而是更靠近自己。」

長大的過程就是逐漸認識、統整自己，不再隨波逐流，清楚審視自己的內心後，會讓一個人越來越變成真正的自己。

▲柯佳嬿金句。（圖／翻攝自IG@alicekochiayen）

「別怕，經歷迷惘的你，很正常。」
「休息不是為了逃避，而是更清楚自己的樣子。」

柯佳嬿在獲得金鐘獎後，曾經對表演產生過倦怠感，對自己的生活感到迷惘，而暫停了一年沒有接戲。柯佳嬿在空白期嘗試一些新事物，重新思考自己的方向，在休息回歸後，才能重新找回演戲的樂趣，享受自己的工作。

▲柯佳嬿金句。（圖／翻攝自IG@alicekochiayen）

「每個人都該在戀愛裡受傷，那是為了成為更好的人。」

每個人都曾經在感情中受傷，不管是自己受傷或讓別人受傷，都是一段學習的過程，經歷過才能有所成長，逐漸變成更好的人。

「把自己過好，是為了遇見下一個更適合的人。」

隨著時間流逝，傷痛可以漸漸撫平，康復是一定會有的。在這期間要照顧好自己，努力把生活過好，將時間留給自己，才能準備好遇見更適合的人。

▲柯佳嬿金句。（圖／翻攝自IG@alicekochiayen）

「我願意把我的一生，給你浪費。」

柯佳嬿分享了她出國工作，老公坤達搭下一班飛機追過去的浪漫舉動，讓她超級驚喜！在遇見那個對的人之後，把自己的一生都交付也不會浪費。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

更多《想見你》

►►《想見你》完結了！回顧揪心6金句：離我最遠的東西，是你

►►「國民男友」許光漢學生服初戀感滿滿　私下穿搭更圈粉

關鍵字：

柯佳嬿, 想見你, 金句
fashion.net

熱門文章

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

「世界最美便條紙」出奇美博物館台灣限定版！

「世界最美便條紙」出奇美博物館台灣限定版！

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

ET Fashion

推薦閱讀

《想見你》完結了！回顧揪心6金句：離我最遠的東西，是你

《想見你》完結了！回顧揪心6金句：離我最遠的東西，是你

12星座用年度幸運色挑開運錢包！牡羊要大紅、藍色給天蠍

12星座用年度幸運色挑開運錢包！牡羊要大紅、藍色給天蠍

倫敦時裝周／貝克漢帶孩子挺維多利亞大秀　哈珀「轉大人」美到搶媽媽風頭

倫敦時裝周／貝克漢帶孩子挺維多利亞大秀　哈珀「轉大人」美到搶媽媽風頭

4個小習慣提昇工作效率　每天提早1小時下班 「霸道總裁」朴敘俊私下是大鞋頭！愛穿AJ系列、最貴LV聯名也有 新款Supreme只加了一個設計　網友戲稱：「史上最偷懶聯名」 《愛的迫降》孫藝珍、徐智慧大衣穿搭美翻！秋冬流行5款外套必收 熟女魅力橫掃「最美女星」榜單　孫藝珍、秀智竟落後陪坐 偷吃宵夜好罪惡？「佛系泡麵」卡路里超低　全素食一樣美味 沛納海、Bell ＆ Ross發夜光　酷錶暗夜看個仔細

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面