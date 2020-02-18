柯佳嬿30歲後的心境轉折：「長大不是要改變原本的樣子，而是更靠近自己」

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@alicekochiayen、《想見你》FB粉絲專頁

偶像劇《想見你》迎來了大結局，女主角柯佳嬿在劇中完美詮釋了黃雨萱、陳韻如兩個性格年齡差異很大的角色，戲裡和許光漢的愛情故事更是讓人揪心。戲外的柯佳嬿在30歲之後，對於愛情、事業產生很多體悟與想法，她的心境轉變很值得與大家分享。

「20歲的我們，一切都可以奮不顧身；30歲後，我更享受一個人的日子。」

「年紀不會剝奪你的生活，挫折不會消磨你的自我。會教會自己，好好生活。」

柯佳嬿覺得20歲的自己有點傻，但正因為那股傻氣，可以奮不顧身、不會害怕面對困難。邁入30歲之後，具備了成熟與歷練，更清楚自己要的是什麼，才能好好經營自己的生活，她反而更喜歡這個年紀。

「長大不是為了要改變原本的樣子，而是更靠近自己。」

長大的過程就是逐漸認識、統整自己，不再隨波逐流，清楚審視自己的內心後，會讓一個人越來越變成真正的自己。

「別怕，經歷迷惘的你，很正常。」

「休息不是為了逃避，而是更清楚自己的樣子。」

柯佳嬿在獲得金鐘獎後，曾經對表演產生過倦怠感，對自己的生活感到迷惘，而暫停了一年沒有接戲。柯佳嬿在空白期嘗試一些新事物，重新思考自己的方向，在休息回歸後，才能重新找回演戲的樂趣，享受自己的工作。

「每個人都該在戀愛裡受傷，那是為了成為更好的人。」

每個人都曾經在感情中受傷，不管是自己受傷或讓別人受傷，都是一段學習的過程，經歷過才能有所成長，逐漸變成更好的人。

「把自己過好，是為了遇見下一個更適合的人。」

隨著時間流逝，傷痛可以漸漸撫平，康復是一定會有的。在這期間要照顧好自己，努力把生活過好，將時間留給自己，才能準備好遇見更適合的人。

「我願意把我的一生，給你浪費。」

柯佳嬿分享了她出國工作，老公坤達搭下一班飛機追過去的浪漫舉動，讓她超級驚喜！在遇見那個對的人之後，把自己的一生都交付也不會浪費。

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