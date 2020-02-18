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《愛的迫降》孫藝珍墨鏡登熱搜　女神同款來自GENTLE MONSTER

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記者王則絲／台北報導　圖／翻攝自《愛的迫降》、GENTLE MONSTER官網

隨著大熱韓劇《愛的迫降》迎來大結局，孫藝珍劇中造型討論度直逼最高點，扮演霸氣女財閥的其中一個要點就在於「墨鏡」的搭配，而孫藝珍在劇中所配戴的墨鏡正是來自南韓眼鏡品牌GENTLE MONSTER，以下就來為大家一一解答「世理款」有哪些：

＃HER 01，NT＄8,270

身為南韓企業千金與公司代表的世理（孫藝珍飾），出場時總是搭配一副墨鏡，方框款式較為有稜有角，能夠凸顯氣勢。

▲孫藝珍墨鏡。（圖／品牌提供）

▲孫藝珍墨鏡。（圖／品牌提供）

＃HER T1，NT＄8,270

脫險北韓，強勢回歸南韓，帥氣登場時所配戴的墨鏡，是與上一副同型的另一款顏色，同樣是深色為主，琥珀花紋更增添了細節。

▲孫藝珍墨鏡。（圖／品牌提供）

▲孫藝珍墨鏡。（圖／品牌提供）

＃MA MARS ，NT＄7,950

在旅行中尋找迷失的自己的世理，戴上這款半透明膠框的MA MARS顯得特別溫柔，不像前兩副給人一股剛強的氣息。

▲孫藝珍墨鏡。（圖／品牌提供）

▲孫藝珍墨鏡。（圖／品牌提供）

＃MERLYNN，NT＄8,310

另外，在《愛的迫降》中的千金小姐徐丹，造型同樣受到熱議，一件皮衣夾克，配上簡約鏡面、金屬鏡腳的MERLYNN款式墨鏡，一樣氣場強大。

▲孫藝珍墨鏡。（圖／品牌提供）

▲孫藝珍墨鏡。（圖／品牌提供）

＃MIMICHIC ，NT＄ 8,590

徐丹以碎花洋裝搭配MIMICHIC款式墨鏡，圓框加上一點貓眼感的設計，相當有女人味。

▲孫藝珍墨鏡。（圖／品牌提供）

▲孫藝珍墨鏡。（圖／品牌提供）

《同場加映》

《愛的迫降》中最能代表兩人愛情的，非政赫手上的「定情蠟燭」莫屬了！一出現就登上熱搜，其實這款香氛蠟燭是來自南韓品牌「Soohyang秀香」，是專門為李正赫打造的「LEE LEE Junghyuk」系列，以「風」為概念，香味前調為佛手柑、枸櫞、羅勒，中調茉莉、依蘭、銀柏，後調則是檀香木、香根草、雪松、廣藿香，是如今每個少女都想要的一款香味！

▲孫藝珍墨鏡。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

男女, 感情, 恐怖情人, 控制狂
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