2020年必收眼影盤推薦！韓國小姐姐都在畫浪漫「焦糖色系」

越接近春夏,彩妝的腳步動得越快,近期專櫃品牌紛紛推出超美眼影盤,包括Tom Ford高級訂製四格眼盤一口氣推出五個新色,還有NARS、香緹卡…都有超美新品!

TOM FORD神級眼影再進化

TOM FORD 高級訂製四格眼盤被全球美妝迷譽為「一生之中一定要擁有一次的神級眼影」,2020年再推出5個新色,一系列以實用的可可色系為主,顯色度比起過去更為透明澄澈,因此可打造出溫柔小姐姐妝感。5個新色分別為:#27 MINK MIRAGE濃情可可、#28 DE LA CRÈME焦糖可可、#29 NOIR FUME咖啡可可、#30 ARABESQUE莓果可可、#31 SOUS LE SABLE玫瑰可可,實用度超高。

推薦色#28 DE LA CRÈME焦糖可可

韓國小姐姐都在畫的「焦糖色系」,相較秋冬流行帶有磚紅的色調,焦糖色系更可以凸顯浪漫眼神。

上面兩個帶有珠光的顏色用來打造光澤、亮眼效果。右下角較深色的則可以用來代替眼線或是眼尾上色,眼睛直接放大十倍。

推薦色#31 SOUS LE SABLE玫瑰可可

帶有粉調的乾燥玫瑰色,以乾燥玫瑰衍伸的玫瑰可可色系,除了可以打造溫柔小姐姐眼神外,更是讓仙氣上升的關鍵色選。

利用珠光與霧面交錯,輕鬆打造日常或華麗的眼妝,既溫柔又浪漫。

其他3盤還有:

↑#27 MINK MIRAGE濃情可可,唯一4格都是霧面質地的一盤。乍看使用較難,但只要掌握好先打底、使用刷具、要疊色就能打造出神秘感、深邃眼妝。

↑#29 NOIR FUME咖啡可可,5盤當中較偏冷色調的一盤,若想打造略顯高冷的眼妝很適合。

↑#30 ARABESQUE莓果可可,淡淡的莓果光色調是夏日溫柔紅眼妝必備。

NARS激情過後12色眼影盤

NARS以激情過後嫩唇膏的鏡面包裝為靈感,重磅推出全新「激情過後系列」,當中的「激情過後12色眼影盤」絕對是必收單品!一次擁有12款霧面、珠光、金屬和絲緞材質限量眼影。一抹即能擁有濃郁飽和,細膩服貼眼妝,從日常高質感到性感魅惑都能立即變換。

12色分別為:上排由左至右-#FIRST TASTE白珍珠光、#SHADOW HILL霧面馬鞍棕、#HOT LINE金屬橘、#WHIPPED霧面栗棕/中排由左至右-#CRUSHED霧面杏色、#MAD LOVE霧面桃色、#PUSH IT珍珠粉色、#RIDING HIGH金屬玫瑰/下排由左至右-#BAYADERE閃耀金屬、#TROUBLE珊瑚珍珠粉、#DEEP CUT金屬桃紅、#GUAYAQUIL金屬鐵鏽色

↑眼妝示範

另外還有「NARS激情過後6色頰彩盤」則集結3款絲緞粉質腮紅與3款綿密粉霜打亮。細緻腮紅可完美結合粉底,不論是白皙或健康膚色的女性,都能賦予雙頰透亮光澤。粉霜狀的打亮除了可在顴骨和鼻樑進行重點打亮,更可以使用於眼影打底和創造唇部立體輪廓。

6色分別為:上排由左至右-#TIED UP 香檳珍珠、#DEEP DOWN 黃金珍珠、#DRIFT 玫瑰珍珠/下排由左至右為-#LET IT BURN 絲緞玫瑰奶茶、#GET LOST 絲緞楓糖南瓜、#BODY TALK 絲緞焦糖杏仁。

↑腮紅、打亮示範

香緹卡飛行寶石限定彩妝系列

2020年春季,香緹卡以世界最茂盛的亞馬遜雨林為靈感,將雨林的象徵、素有「飛行寶石」美稱的蜂鳥為主題,推出一系列飛行寶石限定彩妝。

飛行寶石四色眼彩盤

以色彩斑斕的蜂鳥為靈感,推出限定四色眼彩盤,分別演繹熱帶風情的大地色澤及雨林神秘幽靜的色調。絲滑細緻的眼影粉體,打造如寶石般的立體眼妝。眼彩盤外盒圖案有如珠寶切面的折射效果,隨著不同角度觀看蜂鳥圖案,蜂鳥的羽毛猶如沐浴在日光下閃閃發光。

藍色外盒的#月光寒-閃耀珍珠粉、淺灰褐、冷冽紫丁香、深邃梅紅

綠色外盒的#熱帶暖-晶亮桃粉、霧感大地棕、閃耀岩灰、珍珠粉金

花妍香頌唇膏

以亞馬遜的植萃花卉為名,質地柔滑輕盈,添加玻尿酸的超潤膚配方能深度保濕及加倍滋養雙瓣。由左至右:#羽扇豆Lupine-柔和冷調粉、#珊瑚鐘Coral Bell-美麗珊瑚粉、#西潘蓮Passion Flower-水漾橘、#冷冬Honeysuckle-乾燥玫瑰。這次香緹卡同樣以公益為出發點,攜手亞馬遜保護組織ACT(Amazon Conservation Team),每售出一支飛行寶石限定花妍香頌唇膏,將以部分收益援助該團體,期許永續守護雨林。

2020必買眼影盤推薦參考價錢:

TOM FORD高級訂製四格眼盤(新色5色),NT$3,100

NARS激情過後12色眼影盤1.4g*12,NT$2,300

NARS激情過後6色頰彩盤4.5g*6,NT$2,300

香緹卡飛行寶石四色眼彩盤(限量2色),NT$2,800

香緹卡花妍香頌唇膏(限量4色),NT$1,800

