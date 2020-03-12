fb ig video ETtoday search mobile

最有撩妹潛力的星座TOP3　第二名開口就甜到蛀牙

> >

愛情裡不只需要彼此珍惜，適當的甜言蜜語更能增進感情！近年來盛行的撩妹語錄也是讓人心花朵朵開～在12星座當中究竟誰最具有撩妹潛力，成為愛情勝利組呢？

愛情勝利組！甜到蛀牙最會撩人的潛力星座TOP3

TOP3　天蠍座

天蠍座在感情上的潛力與雙魚座有過之而無不及，只是蠍座更神秘更低調，在人群中不輕易放感情，也讓人難以捉摸，他們對於感情不算有天份，但對於喜歡的人，卻能以滿滿的浪漫和真心擄獲對方，天蠍會卸下只有在別人面前會戴的面具和偶包，以一種近乎素顏、毫無矯飾的方式展現情意，看似平凡而低調戀愛日常，卻又能無時無刻的讓對方感受被愛、被放在心上的幸福，再偶爾以花束、禮物驚喜等高調向世界宣布他的愛，這種高低冷熱三溫暖手法，被撩到也只能幸福投降啦！

愛情勝利組！甜到蛀牙最會撩人的潛力星座TOP3

TOP2　雙魚座

「雙」開頭的另一星座─雙魚座則以細膩取勝，因為他們擁有多重靈魂感知力，敏感脆弱但也多情，對於愛情極度缺乏也極度依賴，只要遇見心儀對象，就會拿出神級的感知力，以屬於魚座的溫柔感召對方。雙魚能從再日常不過的對話觀察了解他的心上人，在最恰當的時機給對方溫暖和關懷，那種難以言喻的心動與浪漫感，幾乎是戰無不勝打開對方的心房，在他們細心佈局之下，容易有寂寞感的妹子們根本招架不住啊！

愛情勝利組！甜到蛀牙最會撩人的潛力星座TOP3

TOP1　雙子座

上天從來就不是太公平，有些人生來就是不愁吃穿的人生勝利組，12星座中也有一群人是不折不扣的「愛情勝利組」，倒不是說他們的感情絕對順順利利，而是他們平凡表相下，往往具有驚人撩妹潛力！擁有這超能力的首推雙子座，強項就在於他體內藏有兩種以上的意識形態，雙子機靈聰明、動靜皆宜，什麼話題都能Catch住，和什麼怪咖都能暢聊（前提要是雙子欣賞的對象），能立馬營造一見如故、相談甚歡的效果，打動各種妹子自然是手到擒來啊！

同場加映撩妹常敗軍─巨蟹座

講到愛情勝利組，就不得不說一下這個「愛情常敗」星座─巨蟹。蟹座是由「月亮」主宰的星座，個性陰柔又容易缺乏安全感，換句話說，蟹座只有在舒適圈中才會感到自在，要他們跳出圈圈撩妹，還不如叫他們去高空彈跳搏命演出！但如果拋開那種愛情追逐的遊戲，巨蟹座其實是姐姐妹妹們最好的閨蜜，他們善良溫柔，最懂得將心比心，他們的感情是日久見人心，在時間累積下才能感受他們無可取代的溫暖，「撩」妹並不是最適合巨蟹表達感情的方式。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

【星星教授安格斯2020/2/17-2/23星座運勢】水逆來了！金牛、雙子、水瓶口舌是非多，小心得罪同事主管！

愛情勝利組！甜到蛀牙最會撩人的潛力星座TOP3

【星星教授安格斯2020/2/10-2/16星座運勢】處女感情多磨合、天蠍有貴人相助、雙魚當心漏財

關鍵字：

美麗佳人, marieclaire, 星座, 運勢, 天蠍, 雙子, 雙魚, 巨蟹
fashion.net

熱門文章

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

説・流行／Ferragamo全新VIVA鞋　蝴蝶結來自42年前的這一雙

説・流行／Ferragamo全新VIVA鞋　蝴蝶結來自42年前的這一雙

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

ET Fashion

推薦閱讀

桃園機場多了500坪精品通廊可以逛！BALENCIAGA、Roger Vivier首次進入免稅店

桃園機場多了500坪精品通廊可以逛！BALENCIAGA、Roger Vivier首次進入免稅店

《慾望城市》凱莉回家了！SJP首間紐約旗艦店址選在這　勾起影迷回憶

《慾望城市》凱莉回家了！SJP首間紐約旗艦店址選在這　勾起影迷回憶

早晚第一步！Dior推出「貴婦美白精華水」，敏弱肌也能安心用

早晚第一步！Dior推出「貴婦美白精華水」，敏弱肌也能安心用

台灣星巴克限定「青花瓷杯」今天開賣！藍色大理石、療癒色系必搶 《花木蘭》首映劉亦菲「金色龍袍」登場　網評價兩極：婚紗大展 最有撩妹潛力的星座TOP3　第二名開口就甜到蛀牙 安格斯12星座一周運勢3/9-3/15　送走水逆！獅子、天秤、摩羯運勢轉旺 媚比琳「不沾杯」液態唇膏新推5大仙女莓果色　聯手Coco買飲料送唇彩 JW Anderson「水晶胸罩」中空＋外穿超搶眼　秀場裝置藝術搬來台北了！ 復古老花球鞋好燒！BURBERRY用新Logo、GUCCI加米奇　6大精品款必入手

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面