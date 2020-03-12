最有撩妹潛力的星座TOP3　第二名開口就甜到蛀牙

愛情裡不只需要彼此珍惜，適當的甜言蜜語更能增進感情！近年來盛行的撩妹語錄也是讓人心花朵朵開～在12星座當中究竟誰最具有撩妹潛力，成為愛情勝利組呢？

TOP3 天蠍座

天蠍座在感情上的潛力與雙魚座有過之而無不及，只是蠍座更神秘更低調，在人群中不輕易放感情，也讓人難以捉摸，他們對於感情不算有天份，但對於喜歡的人，卻能以滿滿的浪漫和真心擄獲對方，天蠍會卸下只有在別人面前會戴的面具和偶包，以一種近乎素顏、毫無矯飾的方式展現情意，看似平凡而低調戀愛日常，卻又能無時無刻的讓對方感受被愛、被放在心上的幸福，再偶爾以花束、禮物驚喜等高調向世界宣布他的愛，這種高低冷熱三溫暖手法，被撩到也只能幸福投降啦！

TOP2 雙魚座

「雙」開頭的另一星座─雙魚座則以細膩取勝，因為他們擁有多重靈魂感知力，敏感脆弱但也多情，對於愛情極度缺乏也極度依賴，只要遇見心儀對象，就會拿出神級的感知力，以屬於魚座的溫柔感召對方。雙魚能從再日常不過的對話觀察了解他的心上人，在最恰當的時機給對方溫暖和關懷，那種難以言喻的心動與浪漫感，幾乎是戰無不勝打開對方的心房，在他們細心佈局之下，容易有寂寞感的妹子們根本招架不住啊！

TOP1 雙子座

上天從來就不是太公平，有些人生來就是不愁吃穿的人生勝利組，12星座中也有一群人是不折不扣的「愛情勝利組」，倒不是說他們的感情絕對順順利利，而是他們平凡表相下，往往具有驚人撩妹潛力！擁有這超能力的首推雙子座，強項就在於他體內藏有兩種以上的意識形態，雙子機靈聰明、動靜皆宜，什麼話題都能Catch住，和什麼怪咖都能暢聊（前提要是雙子欣賞的對象），能立馬營造一見如故、相談甚歡的效果，打動各種妹子自然是手到擒來啊！

同場加映撩妹常敗軍─巨蟹座

講到愛情勝利組，就不得不說一下這個「愛情常敗」星座─巨蟹。蟹座是由「月亮」主宰的星座，個性陰柔又容易缺乏安全感，換句話說，蟹座只有在舒適圈中才會感到自在，要他們跳出圈圈撩妹，還不如叫他們去高空彈跳搏命演出！但如果拋開那種愛情追逐的遊戲，巨蟹座其實是姐姐妹妹們最好的閨蜜，他們善良溫柔，最懂得將心比心，他們的感情是日久見人心，在時間累積下才能感受他們無可取代的溫暖，「撩」妹並不是最適合巨蟹表達感情的方式。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 【星星教授安格斯2020/2/17-2/23星座運勢】水逆來了！金牛、雙子、水瓶口舌是非多，小心得罪同事主管！

● 愛情勝利組！甜到蛀牙最會撩人的潛力星座TOP3

● 【星星教授安格斯2020/2/10-2/16星座運勢】處女感情多磨合、天蠍有貴人相助、雙魚當心漏財