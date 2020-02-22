2020秋冬紐約時裝週最亮點配件！大尺寸手袋回歸、平底鞋要配彩色泡泡襪

2020秋冬系列隨之道來，由四大時裝週的首個城市—紐約為大家揭開序幕，然而在麼多品牌中，有哪些配件值得你關注呢？

Michael Kors

大尺寸手袋：

來到紐約時裝週的最後一天，可以發現超迷你尺寸的包型似乎已經不如前兩季來的盛行，反之大尺寸的手包設計再度強勢回歸！像是Michael Kors本季就以大容量的肩背托特包作為主推包款，樣式從簡約素面到毛絨絨的款式都有。然而若你認為這還不夠大的話，那麼另一款拼接皮革的手提行李包絕對能滿足你時常需要外出辦公或旅遊的需求。

肩背腰包：

不同於以往常見的馬鞍包，Michael Kors本季秀上出現了一款以交錯方式背帶的馬鞍包：橫跨腰間與單肩的設計不但賦予替衣裝造型帥氣的中性氛圍，可拆卸式的扣環更增添了包包的實用性，使背帶者能夠依照個人所需自行做造型上的調整。

Marc Jacobs

尖頭鞋：

倘若要從鬼才設計師Marc Jacobs本季的時裝秀中選出一個“最實穿”的重點配件的話，那麼模特兒們腳踩的各式樣尖頭鞋無疑是最佳選擇！不但能拉長視覺上的腿部比例，也能巧妙修飾腳型輪廓喔！

Coach

幾何包包：

以紐約這座城市為靈感發想，Coach創意總監Suart Vevers將過去、現在與未來透過元素的翻玩與結合，打造出各式樣表徵紐約新浪潮的設計。像是伸展台上多位模特兒手拿的幾何輪廓包包便是從大樓堆疊的視覺模樣衍生而成，搭載上手繪塗鴉的圖印，為包包增添叛逆又吸睛的創意巧思。

平底鞋：

然而為了展現出生活於紐約的瀟灑與自在氛圍，本季的鞋履設計均著重在平底鞋上，好比異材質拼接的運動球鞋，抑或者尖頭樂福鞋，使你無論是去辦公或是外出走踏，都能不被鞋履的高度與舒適度拘束。造型上不妨和繡上模特一樣穿上許久未見的泡泡襪，增添另一番慵懶韻味。

Tory Burch

刺繡長靴：

秋冬時許多女孩都會選擇穿上長靴，但在這麼多得長靴款式中，你有看過這一雙有著圖騰刺繡的皮革長靴嗎？Tory Burch本季就推出了一雙尖頭過膝綁帶靴，鞋頭設計不僅拉長了視覺上的身形比例，上頭精緻的刺繡是擷取自紐約藝術家Francesca DiMattio所設計的印花，不僅掃去了秋冬的沉悶，同時注入生氣勃勃的雅氣。造型上無論是與長褲搭配，甚至覆蓋於洋裝裙內，都相當具有浪漫女性魅力。

馬鞍包：

本季Tory Burch將Lee Radziwill Petite包上的鎖鏈元素運用到了全新的馬鞍包上頭啦！款式除了有全霧面皮革款，也有皮革拼接麂皮的，然而仔細看，包包上方處更特別以圓弧凹線處理，使揹戴者在斜背包包的角度更符合人體工學。

Longchamp

漆皮靴：

長靴無論在春夏或秋冬季，都是Longchamp不可或缺的主要配件。然而有別於以往常見的麂皮款，此回Longchamp以亮面漆皮作為本季靴子的主材質，並在鞋頭處裝點上了鎖鏈環墜飾，除了反應這季的背景靈感—自由思想開放的70年代外，更為鞋身佐上難以忽視的酷勁氛圍。

大尺寸手拿包：

誕生於1993年的Le Pliage系列包，又名為“水餃包”，不但擁有超大容量的收納空間，可折疊式收納的便利設計更成為它受歡迎的最大主因。然而繼去年推出超迷你尺寸的Le Pliage Nano款後，今年在秀上更可看見模特兒提著大、中、小尺寸的Le Pliage，而當中多款更以鋁金、漆皮、蛇紋等各式材質提升華麗質感，就算不揹在身上，挽在手臂間的模樣反而更顯率性不羈。

Rag & Bone

穿繩麂皮包：

若你對編織元素感到特別著迷，那麼這顆包或許可得你的芳心！在這回的2020秋冬系列中，Rag & Bone推出了一款穿繩設計肩背包，款式分為皮革 麂皮包身搭載上皮革穿繩與肩背帶，使包包在視覺與觸覺獲得雙重的層次感受，而包身兩端更有著與肩背帶接連的耳朵，使揹戴者可隨心拆卸，選擇肩背或手提，是一款滿載中性氣質的包款設計。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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