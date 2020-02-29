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減肥必練8個高強度間歇運動！深蹲、登山跑　在家就能健康瘦

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還在為瘦身減脂煩惱？今天分享8個經典的高強度有氧間歇訓練，每天在家練習，不但能消脂，也能夠讓妳瘦得健康！準備好了嗎？Three、Two、One！Go！

8個經典的高強度有氧間歇訓練

訓練1：原地小跑 * 20秒 作為熱身

訓練2：開合跳 * 20秒

訓練3：高抬腿 * 20秒

訓練4：蜘蛛俠 * 20秒

訓練5：登山跑或登山者 * 20秒

訓練6：簡易波比 * 20秒

訓練7： 深蹲跳或深蹲 * 20秒

訓練8：俯臥撐或跪姿俯臥撐 * 20秒

每個動作訓練20秒，休息10秒，一輪結束後休息2分鐘後進入下一輪，建議3+輪，根據個人體能和身體狀況量力而行。

注意要點：

1：訓練過程中，施力時吐氣，還原時吸氣。

2：所有動作 核心保持收緊。

3：根據個人體能選擇動作的難易程度或者更換動作

4：高強不宜過長時間鍛煉 20-30分鐘較適宜

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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8個經典高強度間歇訓練(HIIT)！減肥必練動作！讓脂肪跑光光！

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關鍵字：

美麗佳人, marieclaire, 瘦身, 減肥, 高強度間歇訓練
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