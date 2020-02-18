安格斯12星座一周運勢2/17-2/23　金牛小心得罪主管、天蠍3C用品狀況多

牡羊 3.21~4.20

本週開始走入2020第一次水逆期警報，對羊座金錢、財運影響較鉅，這週起羊座得嚴格控管自己的每筆支出，此時的每個決定對未來都將形成連鎖性的影響。已經有情人的羊座在感情互動上，如果能懂得乎對方的感受，感情可以更進一步。還沒有對象的人宜思索雙方對這段感情的認知，也許彼此想法並不相同。

金牛 4.21~5.20

金牛座做事溫吞紮實，看似憨厚的外表下其實相當進入狀況，對於小事容易顯得過於執著、堅持，尤其工作上作風保守，不喜歡任何有冒險、遊走法律邊緣的活動，一旦堅持要做，勢必容易人擦肩走火發生爭執，就算你只是對事不對人，也很可能得罪了公司其它的同事或長輩，小小口舌，造成的問題可能不小。

雙子 5.21~6.20

走人水逆，雙子身邊口角是非也更多了，特別是這週，要當心招惹到不好惹的人，引禍上門。與人互動上切忌口是心非，有些話愈解釋只會愈描愈黑，對朋友、對情人，多一分真摯的關心比說什麼好話都來得適當。這週裡除了朋友之外，在與家人之間的相處會為雙子帶來好運，和諧的家庭氣氛也有利雙子拓展人際關係，可主動化解與人的對立僵局。

巨蟹 6.21~7.21

巨蟹可說少數沒有被水逆潮擊潰的星座，這週隨著水星逆入下，職場上你的能量將被看見，能受到肯定，這週走的是同心協力的格局，不論家庭或是事業，能與親密夥伴配合無間將成為你表現的亮點，與其單打獨鬥，與人互助合作將能帶來事半功倍的效果。感情上有小口角，卻是與情人良性的互動，彼此感情能愈吵愈甜。

獅子 7.22~8.22

水逆的影響在首週最容易發生在獅子身上的，就是粗心大意出槌事件增多，工作職場上文件往來切記小心，避免模稜兩可的字句為你惹來日後的麻煩。雖本週運勢頗具爆發力，能爭取到員工應得的利益，也能為同事出頭，但鋒芒畢露則易引來小人，在人際拿捏上還需要靈巧一些。理財投資保守防禦能勝過衝動行事。

處女 8.23~9.22

處女座撇開忙碌的工作、過於緊張的步調不談，本周的你水逆之下事倍功半，總帶著濃濃「白忙命」，建議你不妨暫且調整方向、調整心態再找機會重新來過。此時好消息是處女與朋友們相處特別開心，吃吃喝喝之中能在知不覺拋下了之前的煩惱。單身者邂逅運增加，要修成正果還需要慢慢磨。

天秤 9.23~10.22

2020首次水逆期衝擊到天秤溝通、表達有關的宮位，這週裡的你會慢慢感受到你在人際中也不總是那麼吃得開，人際上顯得有些煩悶，一些想法如果受到他人誤解，要更有耐性地和相關的人事物互動。已有情人者因為自身的態度過於隨興，容易讓感情問題趨於複雜。還沒有伴侶的天秤座，雖然有桃花，但現在不是談感情的時候，最好把精神投入在既有的工作或新的計畫上。

天蠍 10.23~11.22

蠍座從年初時超猛的熱情積極在這週仍持續，工作上表現亮眼，從事規劃或創意有關的工作任務，則將能讓你有很好的發揮，此時適合接外快、賺賺零用金，是充滿成就感的日子。只是水逆籠罩下，得特別小心電子、電器或3C用品出狀況，工作上如需要大型簡報、表演，記得事前一定要將硬體設備檢查再三喔！

射手 11.23~12.21

可別小看射手座天生熱愛吃喝玩樂、逛街、到處趴趴走的生活模式，他們看起來無樂不作，其實出門玩樂忘性極大，又不懂得殺價，一出遠門，花上些錢總是難免的，這週在水星的逆行下，漏財的狀況特別多，白花出去的錢甚至還會壞了你的興致。這些小地方也會成為有情人的射手感情挑戰期，需要嚴陣以待。

摩羯 12.22~1.19

摩羯本周各方面表現平穩，雖然水逆來勢洶洶，卻很難得沒有出現驚人的情況。只是在水逆的持續擾動下，摩羯還是必須注意情緒管理方面的問題，很可能在工作崗位或是家庭中過於計較得失，造成情緒失控，或是與情人、伙伴起爭執，雖然並不算嚴重，但後續也可能引發連串影響，建議你多做點讓自己開心的事，保持愉快。

水瓶 1.20~2.18

水瓶看似理性，其實是標準的鍵盤魔人，在天生正義感使然下，這週的你特別容易在網路上與人出現口角爭執，在觀點不同下與人產生口舌上的爭辯，雖然你覺得自己只是據理力爭，但其實每個人立場和看事情的角度本就不同，沒必要一定要大家贊成你的見解，尤其在公共事物、政治等方面的話題，最好能避就避。

雙魚 2.19~3.20

水逆來襲，對12星座人來說一切沒有消息就是好消息，不過本週就算水星逆入了魚座本宮，對雙魚造的影響恐怕也不是太明顯，各方面運勢平平，人際運、感情運甚至三級跳躍的好表現，過去一點一滴積存的人脈存摺，近日將派得上用場，工作上有機會小兵立大功，感情上進展神速，下班之後可共度閒睱時光能增加彼此感情。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 【星星教授安格斯2020/2/17-2/23星座運勢】水逆來了！金牛、雙子、水瓶口舌是非多，小心得罪同事主管！

● 愛情勝利組！甜到蛀牙最會撩人的潛力星座TOP3

● 【星星教授安格斯2020/2/10-2/16星座運勢】處女感情多磨合、天蠍有貴人相助、雙魚當心漏財