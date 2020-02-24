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今年就剪「初戀髮」！及肩＋微捲清新又減齡　5種臉型女孩都適合

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2020年中長髮持續流行，其中近期最火就是造型就是清新可人的「初戀髮」！正適合迎接初春來臨，展現陽光青春的減齡氣息，許多明星們都剪了，快跟上這波人見人愛的「初戀髮」吧！

被稱為「初戀髮」顧名思義就是這個髮型能帶來清新減齡的風格，有如重回學生青春時代初戀的感覺，髮型長度約在肩膀上下，髮尾自然的微翹微捲，不論是要創造甜美或個性感都可以，青春感爆棚，尤其適合春夏，絕對讓男孩們感到心動！

許多明星們也都是初戀髮的經典範本，一起還參考看看她們的髮型範本

Izone宮脇咲良

Izone的宮脇咲良的初戀髮範本展現的超級甜美。齊肩短髮露出修長的脖頸，微卷的髮尾隨意飛揚，髮色不論是淺色還是棕色系都很顯瘦、顯白，搭配甜美笑容充滿年輕活力。

BlackPink Lisa

時尚的中長髮代表就是Lisa了，有別於初戀髮的甜美氣質，Lisa的中長髮相當俐落有個性，自然微捲曲配上齊瀏海，再搭上亞麻髮色，更凸顯立體精緻的五官。

石原聰美

石原聰美的初戀頭標準就是日本櫻花妹的清純美感，搭配她無辜的「初戀妝」以及甜甜的笑容讓許多人拜倒！

陳意涵、林依晨

都已經身為人妻和人母的林依晨和陳意涵，還是充滿少女氣質，搭配中長髮相當清新有朝氣，永遠都是大家心目中的女神！

初戀髮型一定要在髮尾中加入一些捲度，不管是內彎、外翻、或者隨意繞捲，都會在視覺上增加頭髮豐盈度，讓整個髮型和頭型都充滿空氣感，顯得彈力又蓬鬆才是效果最好的，所以在髮量需求上並不挑人，對於髮量少的人很友好！

中長髮的長度剛好過下巴，可以遮住兩頰並修飾臉型，所以不管你是方臉、圓臉、國字臉、鵝蛋臉還是瓜子臉都可以剪。蓬鬆髮根再加上帶有自然弧度的髮尾，這樣的小心機可以使整款髮型充滿活力，不再是服貼死板的長直髮，顯得清純同時也更有時尚感。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

2020中長髮就剪「初戀髮」！掌握「及肩＋微捲」清新又減齡，甜美個性秒駕馭

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關鍵字：

美麗佳人, marieclaire, 髮型, 中長髮
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