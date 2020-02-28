忽冷忽熱天氣，8款「有感穩定膚況乳霜」保濕有感　摸起來還好柔嫩

最近的氣溫忽冷忽熱，保養上更得花些心思。一罐好的乳霜，不僅能鎖住前面擦的保養品，也能提供充足的滋潤，讓肌膚得到最充分的補給，不管天氣再惡劣，也能擁有好膚質。

高絲INFINITY紅顏無瑕抗皺精華霜

高絲主打抗老的INFINITY系列，推出針對逐漸老化的肌膚提供活力、抗皺及緊緻功能的抗老精華，因為質地較為潤澤並且是用於乳液之後，所以稱之為精華霜。成份使用了紅酒酵母淬取來激活肌膚活力，搭配日本厚生省認定具改善皺紋效果的菸鹼醯胺、還有蝦紅素與月桃葉複合成份等，找回臉部柔順平和的線條﹑賦予彈力緊緻。

敏感話題全能敏弱修護霜

專為敏弱肌設計的品牌「敏感話題」在2019年12月推出全能敏弱修護霜 ，主打，強調舒緩乾敏。除了全系列共通的低刺激成份，例如：由甘草萃取而出的甘草酸二鉀加強保護肌膚，搭配傳明酸、刺梨果萃取精華之外，還首次使用了「一鍵式按壓」容器，按壓一下即可取出適當使用的份量，避免手部沾染內容物，也讓成份更能新鮮保存。

Le Charme白松露超脂微光采緊緻霜

le charme瑞士實驗室採用有著「松露之王」美譽的義大利阿爾巴白松露，平均每13~16公斤的白松露只能精萃出1公斤左右的珍貴白松露活化精萃，能深入肌底發揮修護力，再搭配高科技動能肽、深海紅藻、阿爾卑斯冰川水，打造出白松露超脂微光采緊緻霜，主打全能型抗老，重現肌膚彈力光彩。

肌膚之鑰精質乳霜

精質乳霜從1982年推出以來經過了7次配方升級，2020再推出第8次更新後的新版本，最重要的成分「光采智能複合物」(包含了白金絲繭、日本珍珠、茶氨酸、紫蘇與當歸精華)，主打在夜間使用可發揮強大修護力，還有超過60種精萃配方，像酵母修復活萃、鳶尾花精華等等，以絕佳比例融合，幫助打造澎彈緊緻的肌膚。

質地上更以升級的精華導入膜鎖住所有滋養。

京城之霜高效訂製天后尊榮霜

全新升級的尊榮霜，是牛爾老師經過多年淬煉、精心調配打造出的指標性頂級乳霜，黃金比例的配方包含連埃及艷后都著迷的超足量乳木果油、喚醒肌膚少女活躍度的馬郁蘭肌因賦活素、大豆多胺，再搭配衛福部核可最高濃度3%傳明酸，全方位擊退各種伴隨老化產生的黯黑因子。

宛如奶油的霜體，讓乳霜承載滿滿的潤澤與養分，擦起來卻綿密好吸收。

Giorgio Armani亞曼尼黑曜岩新生奇蹟輕乳霜

Giorgio Armani亞曼尼的「黑霜」黑曜岩乳霜的評價向來非常好，2019年9月推出輕盈版的「黑曜岩新生奇蹟輕乳霜」同樣擁有從珍稀重生密蘿蘭中取得的奇蹟賦活萃取以及黑曜岩活膚精萃，但質地比起經典版來說更有水感，一抹接觸到肌膚後瞬間轉換成薄紗精油質地，即使是混和或油性肌膚用起來也不會有被悶住的感覺，讓肌膚立即滋潤，養成澎潤柔嫩的細緻膚觸。

雅詩蘭黛年輕肌密無敵晚霜

雅詩蘭黛於2016年推出年輕肌密無敵霜後，因為極佳保濕滋潤力卻同時清爽不黏膩的質地深受大家喜愛，更被網友暱稱其為一生中不可錯過的「真愛乳霜」。2019年進階推出「年輕肌密無敵晚霜」，同時也是雅詩蘭黛第一瓶晚霜。

和原本的乳霜比起來，擁有雙倍奇蹟辣木精萃、雙倍高濃度玻尿酸萃取，加上新的海洋薰衣草萃取物。質地則是獨特的舒芙蕾質地，一抹絲滑綿密霜感立即化成輕盈水感，隔天更能感覺肌膚水嫩Q彈。

嬌蘭新一代皇家蜂王乳系列乳霜

嬌蘭2019年8月一口氣推出4款「新一代皇家蜂王乳系列乳霜」，加入皇家蜂王乳黑蜂修復科技，作為對抗皺紋和緊緻肌膚的武器。4罐包含皇家蜂王乳蜂蜜修護霜(DAY CREAM)、皇家蜂王乳蜂潤修護霜(RICH DAY CREAM)與豐潤滋養的皇家蜂王乳修護晚霜(NIGHT CREAM)。

最特別的是當中這罐如雲朵般輕盈，專為油性膚質與外油內乾混合膚質所設計的「皇家蜂王乳蜂膠平衡霜 (MATTIFYING DAY CREAM) 」，以蜂膠複合物作為關鍵成分，用來調節皮脂分泌、平衡肌膚油水，讓油性膚質的人可以享有乳霜的豐潤效果卻不造成肌膚負擔，抗老與調整肌膚狀態一次滿足。

有感乳霜參考價錢

高絲INFINITY紅顏無瑕抗皺精華霜40g，NT$3,400

敏感話題全能敏弱修護霜25g，NT$1800

Le Charme白松露超脂微光采緊緻霜30ml，NT$7,680

肌膚之鑰精質乳霜30ml，NT$18,500、50ml，NT$25,000

京城之霜高效訂製天后尊榮霜50ml，NT$4,800

Giorgio Armani黑曜岩新生奇蹟輕乳霜50ml，NT$15,000

雅詩蘭黛年輕肌密無敵晚霜50ml，NT$3,600

嬌蘭皇家蜂王乳蜂蜜修護霜50ml，NT$5,650

嬌蘭皇家蜂王乳蜂潤修護霜50ml，NT$5,650

嬌蘭皇家蜂王乳蜂膠平衡霜50ml，NT$5,650

嬌蘭皇家蜂王乳修護晚霜50ml，NT$6,650

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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