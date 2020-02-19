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IU、泫雅同款萬元內可入手！特搜5個韓星私下愛穿的服裝品牌

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韓星的私服已經成為潮人們不可或缺的穿搭指南，雖然有些高單價名品小資女無法入手，但是以下這5牌都是萬元內就可以購入的平價小眾服裝品牌，想要get偶像同款一定要看下去！

▲韓星私服品牌。（圖／美人圈）

韓星常見私服品牌1：Mixxmix
價位：NT.500-2000上下

▲韓星私服品牌。（圖／美人圈）

Mixxmix在台灣其實已經小有名氣，而因為物美價廉，所以在是韓國更是很多學生愛穿的品牌。他們家服裝風格雖然多元，但是也都比較平易近人，有酷帥hip hop風的運動外套、學生黨很愛的衛衣，也有甜美風A字裙跟氣質風西裝外套～除了IU很愛之外，秀智、泫雅等韓星也是他們家的忠實粉絲！而且Mixxmix官網能夠直送台灣，不只便宜也方便！


韓星常見私服品牌2：Urban outfitters
價位：NT.1000-5000上下

▲韓星私服品牌。（圖／美人圈）

Urban outfitters是美國品牌，又簡稱為UO，相信很多人聽到簡稱就知道他是我們性感小野馬-泫雅的愛牌！這家品牌的風格會更美式一點，顏色、設計看起來也更陽光性感，這家店比較特別的是，除了服飾之外，他也有販售很多可愛小物，喜歡的女孩一定要到他們家官網逛逛！

韓星常見私服品牌3：Anderssin bell
價位：NT.2000-萬元不等

▲韓星私服品牌。（圖／美人圈）

也許很多人沒有聽過Anderssin bell這個設計師品牌，但是你絕對看過！除了一半以上的韓劇主角都會穿上他們家的衣服之外，連idol們，如：ikon、exo等等也很愛他們家！Anderssin bell的風格走的是北歐慢時尚路線，設計簡約但是卻又有小巧思，讓你買完不怕穿一季就退流行，又能夠搭得很潮！

▲韓星私服品牌。（圖／美人圈）

除此之外，他們家的風格並不會特意分別男、女，反而推出很多中性款，不管男生、女生都可以穿！下次趕快藉口叫男友買衣服，然後就可以偷穿男友的XD

韓星常見私服品牌4：Sinoon
價位：NT.3000-萬元不等

▲韓星私服品牌。（圖／美人圈） 

Sinoon是很多韓國女團的御用服裝品牌，很多女團的舞台同款都出自他們家～他的風格多為很甜美的法式少女風，像是初戀系女團TWICE、April等都很常穿他們家的衣服出現！Sinoon的衣服單價雖然比前幾間高一些，但是也很常有清貨的打折品，小資女絕對要把握換季的清倉時間！

韓星常見私服品牌5：Hyein seo
價位：NT.3000-萬元不等

▲韓星私服品牌。（圖／美人圈）

Hyein seo是在韓國非常火紅的設計師品牌，主打暗黑機能風，像是BLACKPINK很多打歌服也都是他們家的！除了服裝之外，他們家的配飾，如：皮帶、帽子等等，也都很受韓妞喜愛，如果不是走暗黑系風格的女孩也可以看看他們家的配件！

文／美人圈　圖／翻攝自Mixxmix、Hyein seo、K-Style Files、Sinoon、Urban outfitters、Anderssin bell、IG@ji_eun_sii、@blackpinkofficial、@yxx_hosu、@supernovar_、@garden1014、@_imyour_joy、@hyunah_aa

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。


 

關鍵字：

韓星, 私服, 品牌, 服裝, 韓國, 穿搭
fashion.net

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