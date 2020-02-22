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朴敏英、Jennie蜜桃妝甜度破表！簡單4步驟畫出少女初戀感

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說到2020的春妝趨勢，肯定非嫩度百分百的「蜜桃妝容」莫屬！先是Jennie在《W Korea》以微醺蜜桃妝佔據各大網路熱搜榜，朴敏英在私人SNS上的桃花妝容也讓人愛不釋手！究竟這甜度爆棚的妝容怎麼完成呢～讓我們一起看化妝師怎麼說！

初戀蜜桃妝關鍵：「漸層色」一次到位

仔細觀察Jennie的微醺蜜桃妝容，會發現其實細節很足！整體上，層疊了多種不同質地與色調的橘色，化妝師運用了微光橘色勾勒眼睛、粉膚橘提增雙頰的自然澎潤感，再用水光橘色畫出寶寶嫩唇。


朴敏英的蜜桃妝也是相似方式唷！眼妝運用霧面蜜桃色暈染、眼尾加強，搭配上甜桃色腮紅和玻璃嫩唇，堆砌出甜度滿分的初戀蜜桃妝。

接下來～就讓我們一起看看「蜜桃妝」的妝容重點吧！


蜜桃妝step1：拋光底妝

「底妝無暇帶光澤，但不泛豬油光」是整個妝容成敗關鍵！化妝師分享，想要畫出和Jennie一樣的拋光底妝，肌膚打底很重要。妝前建議先敷片面膜、或是濕敷來保濕柔軟肌膚，爾後再使用飾底乳柔焦毛孔、自然提亮膚色。

針對黑眼圈、痘印與局部暗沉等，可以搭配校色型的遮瑕膏蓋過，而底妝只需用美妝蛋薄薄地拍上一層即可。

▲朴敏英蜜桃妝。（圖／美人圈）

蜜桃妝step2：微醺感眼妝

眼妝帶電不銳利，霧面眼影是很棒的選擇！化妝師推薦選擇粉色、裸色的單色眼影，以「眼頭淺眼尾深」的方式暈染，捨棄男生容易害怕的亮片色，來完成微醺感眼妝。另外，因為眼影色調清淡，所以眼線、睫毛膏更不能偷賴～不論是選擇Jennie的圓潤眼線、或是朴敏英的小上揚眼線，都有很強的大眼效果，再搭配上自然不誇張的開屏睫毛，眼妝就能充滿少女感、溫柔又帶電囉！

▲朴敏英蜜桃妝。（圖／美人圈）

蜜桃妝step3：橢圓腮紅，瘦臉又顯嫩

腮紅是妝容顯嫩的關鍵，刷太深、刷錯位置都很容易臉垂顯老氣。選擇和眼妝相近、甚至一樣的腮紅色，用「橢圓打圈」的方式，斜刷在顴骨位置，這個腮紅形狀對於肉肉圓臉有最強的修飾效果，但切記不要範圍太大、變紅屁股就顯老囉！腮紅之後，在T字部位與笑肌等隆起地方薄掃打亮，可以讓妝容帶有透明感。

▲朴敏英蜜桃妝。（圖／美人圈）

蜜桃妝step4：玻璃唇妝

最後，就是唇妝的選色了！編訪問了身旁直男朋友們，發現男孩心中的第一名不是霧面、還是潤光型唇膏呀！特別是粉嫩色與珊瑚系的唇膏，看起來很少女、有嘟嘟柔嫩效果，甚至讓人忍不住想「啾～～」下去！除了選擇光感唇膏，也可以挑選潤色護唇膏來使用～養唇、創造玻璃唇妝、還能避免近期因頻繁帶口罩，會摩擦到妝容的困擾唷！

這款妝容斬男力十足，人見人愛惹人疼呀！情人節就讓我們用這款妝容，擄獲另一半的心、讓他更愛你吧！

文／美人圈　圖／翻攝自IG@rachel_mypark、@jennierubyjane、@jnnn2

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。


 

關鍵字：

jennie, 朴敏英, 蜜桃妝, 妝容, 教學
fashion.net

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