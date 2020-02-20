fb ig video ETtoday search mobile

如果你的興趣是「耍宅」　這7件日常會超有共鳴！

> >

編輯／JJ　圖／翻攝自Unsplash、Pinterest

有些人平時沒什麼興趣，就是最喜歡待在家中「耍宅」，不僅覺得超自在、超舒服，也不會因為沒出門而感到寂寞，如果你也屬於這類型的人的話，那麼一定對以下幾項日常很有共鳴：

＃外送早已叫過好幾輪

現在手機外送平台多麼方便，在家用手指點一點，一個小時之內大概就能拿到餐點，哪個平台有哪些店家，已全部都記清楚，也早已叫過好幾輪。

▲耍宅的共鳴 。（圖／翻攝自Unsplash、Pinterest）

＃火紅的、冷門的影集通通瞭若指掌

在家中最幸福的不外乎就是追劇時光，如果你特別喜歡待在家裡，敢說你一定比別人看更多劇！熱門的、冷門的通通都看，朋友們也都知道，想看什麼好劇找你推薦就對了，但也因為花太多時間追劇，還可能時常面對劇荒的問題。

＃消息靈通

其實天天在家的人，通常會比天天往外跑的人更消息靈通，所謂「秀才不出門，能知天下事」最是貼切，正是因為不出門，網路上大大小小的事你都能最即時的收到，朋友們的新動態也幾乎不會遺漏。

▲耍宅的共鳴 。（圖／翻攝自Unsplash、Pinterest）

＃對舒服的睡衣沒抵抗力

喜歡待在家的一大原因，就是因為喜歡享受舒服且自在的感覺，所以對於居家服你可能會特別講究，平常看到漂亮的外出流行服裝，都覺得興趣缺缺，但是只要看到舒服的睡衣，突然就沒有理由不買了，比外出服還實穿！

＃約會取消暗自竊喜

當然，喜歡「耍宅」不等於沒朋友，有時還是需要和朋友出門聚聚狂歡，但是現代社會大家都如此忙碌，約會行程取消、推遲是家常便飯，而當你得知不用出門的消息時，絕對是先暗自竊喜，在心裡偷偷開心一陣。

▲耍宅的共鳴 。（圖／翻攝自Unsplash、Pinterest）

＃IG幾乎沒在更新

不過沒出門的缺點就是，手機相簿中不會有好看的照片可以發上社群，也因在家素顏、頹廢裝扮，鮮少會有自拍照，導致IG幾乎沒在更新，不過久而久之也不會在意這點小事了。

＃家中處處有飲料杯、零食

熱愛居家活動的你，喜歡把家中每個角落都變成舒適的小天地，所以通常會在許多地方存放食物、放置飲料或是水杯，以便隨時想取用，都不用起身走太遠。

▲耍宅的共鳴 。（圖／翻攝自Unsplash、Pinterest）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

生活, 肥宅, 廢宅, 耍宅
fashion.net

熱門文章

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

「世界最美便條紙」出奇美博物館台灣限定版！

「世界最美便條紙」出奇美博物館台灣限定版！

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克2／20再推買一送一　櫻花巧克力新飲品享春天浪漫

星巴克2／20再推買一送一　櫻花巧克力新飲品享春天浪漫

怪奇比莉：18歲後考慮露出身材　寬鬆衣服下的秘密其實早已曝光！

怪奇比莉：18歲後考慮露出身材　寬鬆衣服下的秘密其實早已曝光！

女性對你有意思的5個小動作　別再當個不解風情的男人

女性對你有意思的5個小動作　別再當個不解風情的男人

辣到噴血！泫雅穿內衣大秀人魚腹肌　3招日常習慣輕鬆瘦身不復胖 容易「越減越肥」的星座TOP3　牡羊要成功，朋友請勿拍打餵食 常把4句話掛在嘴上　代表心裡「比其他人脆弱」，只是故作堅強 酒精缺貨也別怕！茶樹精油幫助「防疫抗菌」的7大用法 資生堂百優乳霜暴風級特價24小時！「海洋拉娜平替版」養肌這罐就夠 韓藝瑟登封衣服不穿好　露小褲褲變花仙子超唯美！ 電玩粉都在等這台！正版「DS4造型悠遊卡」確定夏季開賣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面