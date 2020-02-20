如果你的興趣是「耍宅」　這7件日常會超有共鳴！

編輯／JJ 圖／翻攝自Unsplash、Pinterest

有些人平時沒什麼興趣，就是最喜歡待在家中「耍宅」，不僅覺得超自在、超舒服，也不會因為沒出門而感到寂寞，如果你也屬於這類型的人的話，那麼一定對以下幾項日常很有共鳴：

＃外送早已叫過好幾輪

現在手機外送平台多麼方便，在家用手指點一點，一個小時之內大概就能拿到餐點，哪個平台有哪些店家，已全部都記清楚，也早已叫過好幾輪。

＃火紅的、冷門的影集通通瞭若指掌

在家中最幸福的不外乎就是追劇時光，如果你特別喜歡待在家裡，敢說你一定比別人看更多劇！熱門的、冷門的通通都看，朋友們也都知道，想看什麼好劇找你推薦就對了，但也因為花太多時間追劇，還可能時常面對劇荒的問題。

＃消息靈通

其實天天在家的人，通常會比天天往外跑的人更消息靈通，所謂「秀才不出門，能知天下事」最是貼切，正是因為不出門，網路上大大小小的事你都能最即時的收到，朋友們的新動態也幾乎不會遺漏。

＃對舒服的睡衣沒抵抗力

喜歡待在家的一大原因，就是因為喜歡享受舒服且自在的感覺，所以對於居家服你可能會特別講究，平常看到漂亮的外出流行服裝，都覺得興趣缺缺，但是只要看到舒服的睡衣，突然就沒有理由不買了，比外出服還實穿！

＃約會取消暗自竊喜

當然，喜歡「耍宅」不等於沒朋友，有時還是需要和朋友出門聚聚狂歡，但是現代社會大家都如此忙碌，約會行程取消、推遲是家常便飯，而當你得知不用出門的消息時，絕對是先暗自竊喜，在心裡偷偷開心一陣。

＃IG幾乎沒在更新

不過沒出門的缺點就是，手機相簿中不會有好看的照片可以發上社群，也因在家素顏、頹廢裝扮，鮮少會有自拍照，導致IG幾乎沒在更新，不過久而久之也不會在意這點小事了。

＃家中處處有飲料杯、零食

熱愛居家活動的你，喜歡把家中每個角落都變成舒適的小天地，所以通常會在許多地方存放食物、放置飲料或是水杯，以便隨時想取用，都不用起身走太遠。

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