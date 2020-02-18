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從軍裝到難駕馭的巧克力西裝　穿在玄彬身上就只有帥氣

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《愛的迫降》玄彬從北韓軍官，變成孫藝珍的最帥保鑣啦！因為身分的轉變，玄彬也從軍裝改穿西裝。以下是《愛的迫降》玄彬5套西裝造型，不管是經典黑西裝，或是超難駕馭的褐色西裝，穿在玄彬身上就只有帥氣！

▲玄彬西裝穿搭。（圖／美人圈）

《愛的迫降》玄彬西裝造型1：普通人難駕馭，全褐色西裝

世理帶正赫去西裝店，選的第一套就是這身褐色西裝啦～不只是外套，連襯衫也是完全同色系的。這一套顏色不算高調，但其實不太好駕馭。

▲玄彬西裝穿搭。（圖／美人圈）

如果是別人穿這套，遠看應該只會覺得「咦？怎麼有根巧克力棒立在那？」。XD 不過穿的人可是玄彬啊！這一套褐色西裝當然也被完美消化了～

▲玄彬西裝穿搭。（圖／美人圈）

《愛的迫降》玄彬西裝造型2：經典黑西裝配白襯衫

另一套是黑色經典款～玄彬裡面穿著白襯衫，外加灰色格紋領帶，看起來完全是都市精英、霸道總裁啊！這一套根本是《秘密花園》裡，金祖沅社長的衣服吧～

▲玄彬西裝穿搭。（圖／美人圈）

▲玄彬西裝穿搭。（圖／美人圈）

玄彬走出試衣間時，還特別擺弄自己的袖口，這一段怎麼看都像是西裝廣告呀～

▲玄彬西裝穿搭。（圖／美人圈）

《愛的迫降》玄彬西裝造型3：雅痞深藍色西裝&灰色高領

玄彬這套深藍色西裝看起來比較偏向雅痞風，外面是深藍色西裝外套，裡面則搭配灰色高領上衣，看起來隨性又保暖。

▲玄彬西裝穿搭。（圖／美人圈）

玄彬為了拍《愛的迫降》特別去健身，玄彬的胸肌讓他完美撐起每一套西裝，加上挺拔的身高，完全就是最帥的一道風景啊～

▲玄彬西裝穿搭。（圖／美人圈）

《愛的迫降》玄彬西裝造型4：打鬥超帥，長版黑西裝

前面都是試衣間時裝秀，保鑣正赫開工後，換成這套長版黑西裝，裡面還是搭配白襯衫。玄彬的髮型也變了～前面還是短瀏海，變成保鑣後，玄彬就將瀏海梳上去。

▲玄彬西裝穿搭。（圖／美人圈）

這一套打鬥起來意外好看耶～因為衣服比較長，所以打到壞人時，衣擺和領帶都會隨之飄動，感覺帥氣度再度飆升！

▲玄彬西裝穿搭。（圖／美人圈）

《愛的迫降》玄彬西裝造型5：嚴肅帶點活潑，黑西裝&格紋襯衫

正赫為了世理重要的活動，特別精心打扮。這套外套和領帶一樣都是黑色系，不過裡面搭配的換成了格紋襯衫。

▲玄彬西裝穿搭。（圖／美人圈）

白襯衫看起來比較禁慾，這一套嚴肅中帶點活潑。玄彬每一套西裝造型都好好看，如果小編是世理，絕對把一整間西裝店買下來給他！XD

▲玄彬西裝穿搭。（圖／美人圈）

正赫從軍官變成保鑣，大家更喜歡玄彬的軍裝造型，還是最近的西裝造型呢？小編覺得，玄彬就算穿運動服都帥翻哈哈～

▲玄彬西裝穿搭。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自TVN《愛的迫降》、Netflix《愛的迫降》截圖

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。


 

關鍵字：

玄彬, 愛的迫降, 西裝, 穿搭
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