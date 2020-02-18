玩小精靈IG濾鏡拼最高分拿Kipling萬元行李箱、手袋，有玩就有獎！

▲玩IG濾鏡遊戲就有機會免費拿超可愛Kipling & PAC-MAN聯名系列行李箱、手提包。（圖／翻攝自IG@kipling_taiwan）



記者王則絲／台北報導

比利時時尚品牌Kipling與經典電玩PAC-MAN小精靈首度攜手聯名，不僅推出了多達20種包款，更在Instagram推出限時動態濾鏡小遊戲，玩家只要張嘴、閉嘴吃豆豆和躲避幽靈來賺取分數，即日起至3／1 得分最高前三名，就能免費抱回超可愛的聯名款登機箱與手提側背包（市值NT＄13,560）！

小精靈遊戲濾鏡網址連結：http://bit.ly/playthepac_tw



▲小精靈限時動態遊戲簡單、好玩，還能拿大獎。（圖／品牌提供）



利用手機點選上方網址連結後，就能看到結合了Kipling品牌元素的《小精靈》經典遊戲畫面，復古的2D像素風格超懷舊，遊玩方式只需要利用「張嘴」來吃豆豆得分、「閉嘴」躲避幽靈，假如吃到幽靈就Game Over，規則相當簡單，不過後面速度會越來越快，考驗反應力之餘還非常刺激，網友都說：「玩了會上癮！」

在 Instagram 查看這則貼文 Kipling Taiwan（@kipling_taiwan）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 13 日 上午 2:30 張貼

Kipling推出「挑戰最高分 贏走超級大獎」活動，即日起至3／1前，將遊戲分數截圖私訊至Kipling官方帳號，積分最高前三名可免費獲得以下獎品：

第一名：Kipling & PAC-MAN 限量系列輕旅行組（20吋硬殼登機箱Curiosity ＋ ART M手提側背包）市價NT＄13,560。

第二名：Kipling & PAC-MAN限量系列20吋硬殼登機箱Curiosity，市價NT＄7,780。

第三名：Kipling & PAC-MAN限量系列ART M 手提側背包，市價NT＄5,780。

好消息是，就算不是遊戲天才，積分只要達到15～19分，即可獲得9折折價序號；30分以上更可獲得85折折價序號（遊戲結束後顯示），可以說是人人有獎！

深藍色的小精靈登機箱上方是小精靈遊戲的經典地圖造型，還附有Q萌的PAC-MAN小精靈行李吊牌，加上超實用的旅行手提袋，上方同樣點綴了2D像素造型的小精靈元素，這麼棒的獎品誰能不心動？也有網友分享小遊戲秘訣：「撞到幽靈會死，沒吃到豆豆不會死！」、「嘴巴不要張太大！不然會來不及。」

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