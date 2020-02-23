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隋棠生了三胎依舊維持名模身材！凍齡減肥全靠3秘訣

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隋棠近期在FB上分享她和老公Tony的出遊美照，其中比基尼泳裝照更引起網友熱議，好難想像這般火辣辣的身材已經是三個孩子的媽了！零贅肉的完美曲線，任誰看都無限嫉妒呀！！

▲隋棠減齡瘦身。（圖／美人圈）

其實觀察隋棠的SNS可以發現，她對於美食幾乎不忌口！甜點、麻辣、宵夜樣樣吃，但身材怎麼絲毫沒走鐘，比少女還少女呢！！究竟隋棠吃不胖的凍齡秘訣是什麼，讓我們一起學起來吧！

隋棠凍齡秘訣1：和精緻澱粉、加工食品說掰掰～

隋棠在採訪時就曾分享，想養出易瘦體質「不要吃過度加工食物、少吃精緻澱粉很關鍵」。她說受到老公Tony的健康飲食影響，婚後就幾乎沒吃過白米飯或麵包，「在家都是改吃糙米或五穀米，如果真的很想吃高熱量食物，就盡量中午前吃吧！讓身體有更多時間消耗熱量。」

▲隋棠減齡瘦身。（圖／美人圈）

隋棠凍齡秘訣2：DIY健康餐，怎麼吃都瘦

肚子一鬧空城，真的就特別容易亂吃！偏偏外食精緻澱粉多、不健康熱量也高，因此更多時候隋棠選擇DIY三餐，除了怎麼吃都瘦外，更能養出白裡透紅的少女嫩肌膚～另外一點女孩一定要筆記，多吃莓果絕對會美上加美！像隋棠就是個不折不扣的莓果控～觀察她的SNS可以發現，不論是早餐、點心或是健康晚餐，都能看見各式各樣莓果的蹤影！

▲隋棠減齡瘦身。（圖／美人圈）

這份隋棠吃了一年的早餐食譜，裡頭就有著燕麥、杏仁奶、堅果以及最愛的有機莓果，好吃又健康、天天吃也不覺得膩！

而這杯隋棠牌的晚餐奶昔中，有著葡萄、菠菜、草莓、一塊蜂蜜以及牛奶，甜而不膩的口感即便忍不住一喝再喝也健康又低卡，難怪隋棠怎麼吃都不會胖！

隋棠凍齡秘訣3：固定運動

隋棠最讓人羨慕嫉妒的，莫過於生過三胎後還能保有零贅肉的少女體態！特別是那等粗的大小腿，又直又細超犯規！

但隋棠透露，自己其實在懷第二胎的時候其實胖了13KG！為了恢復到產前的名模身材，她可是下盡工夫費盡心力，花了一年的時間才瘦回來！身材維持運動不能少，現在的她依然堅持一週運動至少三天、每次1.5小時，先快走有氧30分鐘，接著再計畫性的做重量訓練。

即便工作家庭兩邊忙碌，她也絲毫不偷懶，堅持運動不妥協！不論是大半夜還是清晨天剛亮，都是她的健身時間！（看到隋棠的凌晨運動打卡，編無限敬佩呀！！）此外，閒暇之餘她也會按摩、泡澡來促進新陳代謝、避免水腫，讓自己隨時隨刻都維持在最好狀態。

看完隋棠的凍齡秘訣，編深深覺得想和隋棠一樣完美，懶人癌一定要趁早克服呀！來來來～快放下手上零食，讓我們一起努力、成為不老傳說吧！！

文／美人圈　圖／翻攝自隋棠IG、隋棠FB

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。


 

關鍵字：

隋棠, 明星, 瘦身, 運動, 減肥, 凍齡
fashion.net

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