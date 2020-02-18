倫敦時裝周／吳卓源「胸下挖空」獻出看秀初體驗　詹朴大玩抽象好過癮

▲APUJAN 詹朴 2020 秋冬倫敦時裝秀請到Julia 吳卓源空降看秀，火辣造型前後都是亮點 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

APUJAN 詹朴 2020 秋冬倫敦時裝秀於昨（17日）揭開序幕，本季以「雲的製造所」（The Cloud-making Factory）為靈感，請到鄉民老婆 Julia 吳卓源空降看秀，全系列除了上百款服飾更以多重色彩結合虛實讓人五感療癒。

▲APUJAN 2020秋冬大秀結合所有雲的想像，雲層中的翼手龍、太空船、老式探險飛機等圖騰元素創新展現 。（圖／品牌提供）

台灣設計師詹朴在倫敦舉辦同名品牌APUJAN 2020秋冬大秀，他提到：「我們正處於一個虛擬與真實並存的世界；我們在這樣的世界裡不知身處何處，不知哪一部分才是真實。」從此便得知這是一場虛實結合的奇幻大秀，藉由「雲的製造所」為主題，服裝上印花透過向量圖檔的外框，暗示這世界其實是繪製而成，虛擬與真實並存，無法探究哪一部分才是真實。當然也少不了化為雲層中的翼手龍、太空船、老式探險飛機等圖騰元素；雲層之下則有製雲所的煙囪、齒輪、輸送帶與島嶼漂浮在黑色、白色、藍色、灰色、米色的天空之間。

▲模特兒花藝帽飾成為亮點，數位印花上運用向量的圖檔外框呼應現實與虛擬之間。（圖／品牌提供）

全系列超過一百款服飾，伸展台上率先展出三十六套服裝，包含帽飾、圍巾、針織系列、成衣系列及禮服，款式上延續品牌一貫以東方傳統服飾細節如旗袍釦、領型、袖型、祭典帽飾，融入現代服飾如襯衫、大衣、洋裝、吊帶裙與禮服中，同時有多款運用特殊布料的運動休閒款式。此外，最吸睛的莫過於模特兒頭上一頂頂透過花藝製作的帽飾、髮飾、眼鏡等配件，讓人大呼驚艷。

▲吳卓源海外時裝周看秀初體驗獻給詹朴，穿著緹花側簍空禮服美翻全場 。（圖／品牌提供）

有「鄉民老婆」封號的吳卓源也獻出海外時裝周看秀初體驗：「有一套藍色半透明緹花洋裝讓我非常想嘗試，特別是我平常不大穿著藍色，但這套實在讓我很想挑戰自己。」不同於私下隨興風格，吳卓源這回以春夏系列「怪奇的時光盜賊」恐龍與星空緹花側簍空禮服亮相大秀，直接挖空胸前兩側領域讓人視線難以離開，搭配招牌美腿若隱若現。

▲雲門舞集創辦人林懷民（左起二）、蔣勳（左起三）等藝文人士也是座上賓 。（圖／品牌提供）

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