5種好吃又不怕胖的超簡單減脂餐　懶人、料理新手都能輕鬆做！

編輯／Amanda 圖／翻攝小紅書@朱煜翰

減肥時最痛苦的莫過於嘴饞想吃，但吃了又怕發胖，到底該怎麼辦？快把下面這5款料理新手也能順利上手的簡單減脂料理學起來，不僅不容易發胖還很好吃，瘦身不用再餓肚子、吃無味代餐了。

1.雞蛋蔬菜全麥土司



準備食材：全麥土司、雞蛋、生菜、洋蔥、胡蘿蔔絲、德式香腸。

料理方式：

(1)將雞蛋打成蛋液，並放入適量鹽巴、黑胡椒和少許水，攪拌均勻。

(2)熱鍋後薄刷一層油，將蔬菜類、德式香腸放入鍋中，倒入雞蛋液再放上全麥土司，將土司雙面煎至金黃上色即可起鍋。

2.藜麥蝦仁沙拉



準備食材：全麥土司或小餐包、雞蛋、蝦仁、生菜、南瓜、黃瓜、玉米、任選1～2種高纖水果（蘋果、奇異果等）。

料理方式：將蝦仁、南瓜、玉米、雞蛋煮熟，全麥土司稍微烤過加熱，就可將所有食材擺盤，加上自己喜歡的沙拉醬，但要盡量避開千島醬、凱薩醬或蛋黃醬等高熱量的沾醬。

3.香煎雞胸肉沙拉



準備食材：雞胸肉、全麥麵包、馬鈴薯、玉米、生菜、胡蘿蔔、火龍果、奇異果。

料理方式：

(1)先將鹽2g、料酒10ml、醬油15ml、少量蜂蜜椰子油等醬料混合均勻，塗抹至雞胸肉上，醃製30分鐘。平常也可以先做起來放置於冰箱備用。

(2)將馬鈴薯、玉米、胡蘿蔔煮熟後，把馬鈴薯碾壓成泥狀並加入少許黑胡椒。

(3)熱鍋後刷少許油，將醃製好的雞胸肉以小火煎熟，即可加入其他配料一起擺盤。

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4.火腿蘆筍捲沙拉



準備食材：雞蛋、全麥麵包、胡蘿蔔、生菜、火腿、蘆筍。

料理方式：先水煮蘆筍至半熟，以火腿將適量蘆筍捲起以小牙籤固定接口，再將火腿蘆筍捲煎熟，即可於其他食材一起擺盤。

5.雞絲花生醬涼拌蕎麥麵



準備食材：雞胸肉、蕎麥麵、胡蘿蔔、小黃瓜、雞蛋、花生醬、鹽、醋、醬油、香油、糖。

料理方式：

(1)將蕎麥麵煮熟備用，小黃瓜及胡蘿蔔刨成絲，將雞蛋打散煎成薄薄一片的蛋皮並切成絲狀，雞胸肉煮熟後撕成雞肉絲。

(2)將放涼的蕎麥麵、黃瓜絲、胡蘿蔔絲、蛋絲和雞肉絲擺放到盤中。

(3)依個人口味將調味料和花生醬攪拌均勻，倒入盤中就完成。

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