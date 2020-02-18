「一世代」連恩甩爸爸味　大膽紅西裝搭IWC限量錶挺慈善

▲一世代成員連恩佩戴IWC葡萄牙系列手動上鍊單按鈕計時腕錶「勞倫斯體育公益基金會」特別版。（圖／IWC提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

沙夫豪森IWC（萬國錶）自2005年起成為勞倫斯體育公益基金會主要贊助者，支持透過運動幫助弱勢、促進社會進步，品牌送愛不間斷，今年推出第14只「勞倫斯體育公益基金會」特別版腕錶，是第一只配備單按鈕計時功能的IWC葡萄牙系列腕錶，暫時休團的英國夯團「一世代」（One Direction）團員連恩（Liam Payne）搶先戴此錶現身柏林，配上紅西裝無比搶眼。

▲IWC葡萄牙系列手動上鏈單按鈕計時腕錶「勞倫斯體育公益基金會」特別版，錶背鐫刻來自大陸15歲女孩易欣的繪畫作品，527,000元。

26歲的連恩2017年升格當爸爸後，穿搭不見爸爸味，反而越來越大膽，受IWC之邀出席活動，便以紅西裝配上勞倫斯體育公益基金會特別版腕錶，為品牌宣傳。此限量500只錶款擁有勞倫斯獨有的藍色面盤，錶背也依循傳統

，選擇從基金會舉辦繪畫比賽之得獎作品，今年獲選者為大陸15歲女孩易欣，

於錶背鐫刻她所繪的友誼主題畫作。

▲IWC攜手勞倫斯體育公益基金會，探訪透過足球運動幫助女孩的德國社團。

IWC將會提撥特別版腕錶的部分銷售收益，捐給勞倫斯體育公益基金會，繼續支持以體育活動終止暴力、提供青少年與兒童援助。同樣關注公益的寶格麗（BVLGARI）則已連續10年與Save The Children救助兒童會合作，藉由銷售Save The Children系列首飾部分收益作為慈善基金，具體成果是已在羅馬沿海郊區開辦Punto Luce delle Arti 藝術教育中心，提供弱勢兒童未來發展的必須條件。

▲寶格麗Save The Children銀質縞瑪瑙與紅寶石項鍊（左）24,000元，戒指17,500元