迪麗熱巴《枕上書》仙氣逼人！眼影只需一盤　5步驟完成魅惑妝

《三生三世枕上書》最近熱播中，除了東鳳cp話題不斷之外，迪麗熱巴的妝容討論度也超高啊！最近陸網更是紛紛出現熱巴仿妝教學，想要擁有鳳九的微醺魅惑眼妝就一起看下去！

STEP 1：打底

首先打底就是要維持眼妝的乾淨度！因為鳳九的眼妝顏色偏淡，所以乾淨度就很重要！第一步先選擇一霧面膚色眼影，大面積鋪上上眼皮眼窩處～

這一步除了可以幫助提亮眼皮暗沈之外，後續畫眼影時也能過度得比較均勻，不容易失手～不過如果是眼皮暗沉問題嚴重的女孩，建議可以在上打底色之前，多一步眼影打底膏，這樣眼影顏色就不會被吃掉，眼妝上眼更顯色。

STEP 2：眼窩加深

第二步開始加深眼睛深邃度～選擇帶有土、黃調的霧面卡其色眼影，雖然這一色不常見，但是他能夠很好的幫助提亮眼皮暗沈！不過因為他的彩度比較高，所以記得不要一次沾太多，以免下手太重～

這一色分別使用在上眼皮眼窩的前1/3跟後1/3～範圍大約在雙眼皮上方一點點即可，建議不要超過打底色的範圍，並用暈染刷將兩色眼影的邊界暈開、融合。眼下則淡淡掃在眼瞼處，增加眼眶輪廓線，有放大雙眼效果～

STEP 3：上眼皮、眼頭打亮

第三步選擇帶有蜜桃色的珠光眼影，這樣可以讓眼妝更有亮點，且對於新手畫眼妝來說也更比較不容易失手！加上蜜桃色對於黃肌來說提亮效果很好，也讓眼妝看起來乾淨但卻有漂亮的漸層～

珠光色分別打亮在上眼皮以及眼頭處，可以使用剛剛運用過的暈染刷，將打亮色跟眼窩深色重複暈染，這樣眼影會過渡得更自然～

STEP 4：貓眼眼線、睫毛

最後再畫上尾端勾起、魅惑的貓眼式眼線，並刷上上睫毛，就能輕鬆放大眼睛，又擁有鳳九的溫柔小鹿眼！這一步還有一個小tips～就是下睫毛要非常淡，甚至不要刷！因為下睫毛雖然可以有效放大雙眼，但卻很容易讓人感到眼妝較濃厚，如果想要維持熱巴的清新感，就要注意下睫毛的是否過濃。

STEP 5：眼下淚痣

當然最後也別忘記熱巴最有標誌性的淚痣，只要用咖啡色眼線液筆輕點在眼角，就能魅惑但不風塵！這樣熱巴在《枕上書》的眼妝就完成啦！

文／美人圈 圖／翻攝自小紅書＠yonglan慵懒、weintoit.com、colourpop、微博＠电视剧三生三世枕上书

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