陳艾琳產後兩個月怒甩12公斤　現身PUMA示範「一個動作」超燃脂

▲陳艾琳演繹PUMA LQDCELL Shatter 潮流鞋款，許久未在鏡頭前露面消瘦許多。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

PUMA 推出LQDCELL Shatter 潮流鞋款於今（18日）請到藝人陳艾琳現身演繹，在去年（2019）年底升格當媽媽的她，最近鮮少亮相公開場合，這回露面身材明顯消瘦，距離懷孕最胖時期已經瘦下了12公斤，她也大方公開居家健身招數供粉絲學習。

▲陳艾琳穿著Metal Splash 系列連帽風衣外套搭配腳上的LQDCELL Shatter。（圖／記者鮑璿安攝）

藝人陳艾琳在去年產下一女也多了一項身份「花店老闆娘」，目前全心照料女兒鮮少亮相螢光幕前，此次為PUMALQDCELL Shatter 潮流鞋款站台，身材明顯消瘦不少，絲毫沒有產後發胖痕跡，陳艾琳穿著Metal Splash 系列連帽風衣外套，腰間特殊抽繩設計讓她直呼：「穿上很顯瘦！」藉此呼應腳上LQDCELL Shatter 鞋款的黑、金帥氣設計，陳艾琳坦言：「私下偏好好搭配的單品，另外鞋子的包覆性、彈性很好，產後穿著它也可以預防鈣質流失」。

▲陳艾琳產後兩個月就甩去12公斤 。（圖／翻攝自陳艾琳IG）

話題來到大家最感興趣的瘦身經，陳艾琳侃侃而談：「懷孕時最胖有63公斤，但是生完兩個月大概就少了12公斤，目前50公斤還在努力朝4字頭邁進。」陳艾琳也補充，「減肥沒有別的就是少吃多運動，我會自己在家做深蹲，大概10次定格10秒來訓練微笑線，收尾時候會做迅速燃脂的原地抬腿，這些都是居家就能完成的。」

▲陳艾琳認為排水很重要，絕不碰糖、精緻澱粉。（圖／翻攝自陳艾琳IG）

此外，相當有毅力的她絕不碰糖、精緻澱粉，也會注重排水飲食戒掉重油食物，除了在過年時刻大吃，其餘時間都相當規律。「我老公也會揪我一起健走，像是情人節他來花店幫我搬花也算是運動吧！」無意間透露小倆口恩愛日常，陳艾琳也搞笑分享：「我跟老公帶小孩是排班制，我是週二、五、日，婆婆週一、四，老公週三、六，有家人的協助現在狀態也調整的很好」。

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