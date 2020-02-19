最接近完美臉蛋的男星TOP10！打敗布萊德彼特、亨利卡維爾奪冠的是他

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最接近完美臉蛋的男星TOP10！新任蝙蝠俠打敗小布、亨利卡維爾奪冠

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編輯／Emily　圖／翻攝自dailymail.co.uk

審美眼光雖然因人而異，但對於好看的長相還是有普遍共識。英國整形醫生Julian De Silva使用希臘黃金比例分析，評選出最接近完美臉蛋的最帥男星TOP10！打敗布萊德彼特、亨利卡維爾等帥哥脫穎而出的第一名，就是即將成為新任蝙蝠俠的男星羅伯派汀森。

英國整形醫生Julian De Silva先前就已經用過希臘黃金比例，評選出最帥男星。這次又釋出最新版本的調查，利用電腦繪圖技術演算出男明星的五官比例，看看誰最接近黃金比例數值。

第一名　羅伯派汀森

確定成為新任蝙蝠俠的羅伯派汀森，有92.15%接近黃金比例。眼距、鼻子、下巴線條都很接近完美，不愧是以《暮光之城》擄獲少女心的帥哥代表～

▲帥哥男星排行。（圖／翻攝自dailymail.co.uk）

第二名　亨利卡維爾

《超人》、《獵魔士》裡帥氣逼人的男星亨利卡維爾，給人的印象就是標準典型的帥哥，果然五官也是接近黃金比例，以91.64%的數值位居第二。

▲帥哥男星排行。（圖／翻攝自dailymail.co.uk）

第三名　布萊德利庫柏

《一個巨星的誕生》當中，布萊德利庫柏深情的模樣令人印象深刻，當然外表也非常帥氣，以91.08%排名第三。

▲帥哥男星排行。（圖／翻攝自dailymail.co.uk）

老了依舊帥氣的男星代表布萊德彼特、喬治克隆尼、休傑克曼，分別位列四、五、六名，第七名則是最帥球星貝克漢，熟男魅力不減。

▲帥哥男星排行。（圖／翻攝自dailymail.co.uk）

▲帥哥男星排行。（圖／翻攝自dailymail.co.uk）

榜單中的黑人男星是第八名的演員伊卓瑞斯艾巴以及第九名的饒舌歌手肯伊威斯特，第十名則是《樂來越愛你》的男主角雷恩葛斯林。

▲帥哥男星排行。（圖／翻攝自dailymail.co.uk）

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關鍵字：

帥哥, 男明星, 排名, 黃金比例
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