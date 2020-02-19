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星巴克2／20再推買一送一　櫻花巧克力新飲品享春天浪漫

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▲▼ 星巴克買一送一 。（圖／取自官方粉絲團）

▲星巴克2／20推會員買一送一優惠 。（圖／取自官方粉絲團）

記者蔡惠如／綜合報導

繼2／17起兩天的「星光友好分享日」優惠後，星巴克才休息一天，再針對星禮程會員推出「會員友好分享日」，從2／20至2／21限定2天，從上午11點至晚上8點，星禮程會員購買2杯相同容量、口味、冰熱皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

天氣過了周三即將回暖，民眾也能漸漸感受到春意，近期星巴克也從2／19起，正式推出兩款新飲品「榛果風味瑪奇朵」與「春櫻蜜桃巧克力紅茶那堤」，另也推出季節甜點櫻花雙層奶酪與櫻花起司大福，售價從65元至170元不等，讓消費者能從口中感受春天來臨。

▲星巴克春季新品。（圖／星巴克提供）▲星巴克春季新品。（圖／星巴克提供）

榛果風味瑪奇朵主打綿密香醇的奶泡，混合香甜烤堅果糖醬滋味，搭配經典義式濃縮，在苦味之中充分感受豐富的核果香氣；春櫻蜜桃巧克力紅茶那堤則是以阿薩姆紅茶為基底，加上蜜桃果醬與巧克力醬，讓茶香帶著蜜桃輕巧甜美的滋味，加上可可的香醇，變化出多層次的風味。

▲星巴克春季新品。（圖／星巴克提供）▲星巴克春季新品。（圖／星巴克提供）

針對此波新品上市搭配春意來臨，星巴克也在2／20至2／21限定2天，推出會員分享日，星禮程會員購買2杯相同容量、口味、冰熱皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，優惠期間從上午11點起至下午8點止，優惠品項不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精、燕麥奶飲料，部分門市不提供此優惠。

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星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠
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