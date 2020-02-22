孫芸芸同框20歲女兒沒有輸　飲食菜單公開，每天必做一件事維持細腿S腰

女神孫芸芸向來就是女人的指標，漂亮優雅，身材又好，簡直就是夢幻範本，而已經41歲的她，本人狀態依舊好到不行，舉手投足間盡顯優雅女人味，根本看不出是兩個大孩子的媽咪了，尤其最近她曬出和20歲女兒廖思惟（Trinity）的同框合照，更是讓大家驚呼，孫芸芸的少女感依舊強烈到爆炸呀～

在 Instagram 查看這則貼文 孫芸芸 Yun Yun Sun（@aimeeyunyunsun）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 8 日 下午 8:09 張貼

對於網友的驚呼，孫芸芸則可愛的說，她很在乎細節的保養，細節可以顯現出一個女人的質感，長得漂亮不漂亮那是天生的，可是妳可從小細節去讓人感受到妳的「滋味」，而孫芸芸身上所散發出的那股高級質感味兒，簡直就是COSMO Angel夢寐以求呀，快來偷師她的小秘密，到底是哪些重點細節養出孫芸芸的完美．

眼霜擦脖子養出零紋路美頸



孫芸芸分享，想要看出一個女人有沒有質感、把自己照顧得好不好，細節保養很重要，像是她平日就會拿眼霜來擦脖子，而她也補充說到，用眼霜保養頸部聽起來奢侈，不過由於是因為她的眼周擦眼霜會比較容易過敏，因此乾脆把眼霜拿來當頸霜使用，而除了眼霜之外，基本上只要臉上擦什麼保養品，脖子就要擦什麼保養品，讓臉部和頸部的肌膚一樣緊緻澎潤，就會視覺迷人度立刻飆升

在 Instagram 查看這則貼文 孫芸芸 Yun Yun Sun（@aimeeyunyunsun）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 14 日 上午 12:09 張貼

簡單保養建立自己的護膚程序



身為乾性肌又時常飛來飛去的孫芸芸認為，想要維持及穩定肌膚的好狀態，首先妳要很了解自己的肌膚狀況，而又加上每個季節的溼度都不一樣，太乾容易長細紋，太濕又會冒痘痘，所以要學著根據年紀找出相應的產品．

建立自己的護膚順序，不用太多罐保養品，簡單就好，因為瑣碎的保養步驟，會給肌膚過多的負擔，反而更容易導致肌膚出狀況．

孫芸芸分享自己每天的保養步驟就是化妝水、精華液、眼霜、乳液，再如果天氣乾冷則會使用霜類產品，最後再塗上一層薄薄的油，另外再根據肌膚的狀況去敷面膜，但有時候天氣變化太大，肌膚也會出現紅腫乾癢的小問題，這時她則會塗擦萬用霜來急救她的肌膚狀況．

連腳指頭也不放過蜜體保養



除了臉部肌膚之外，孫芸芸對於自己的身體肌膚也非常的要求，因為有時候夏天她會穿的比較清涼，所以只要會裸露出來的肌膚，她都希望的能夠有完美的保水狀態．

而她出門再坐車的時候，更是會將腳趾頭一根一根的仔細擦上乳霜，避免任何細節的乾燥粗糙，另外也會根據天氣，在每天洗完澡後擦乳液、乳霜，若是去滑雪的時候則會擦上厚厚的美容油，讓身體能夠得到充分的滋潤，維持水潤的狀態及觸感．

在 Instagram 查看這則貼文 孫芸芸 Yun Yun Sun（@aimeeyunyunsun）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 1 日 下午 8:31 張貼

日光浴後的保溼超級重要



天生是令人稱羨的白肉底的孫芸芸，在迷上小麥肌後，就不時的在曬黑，甚至會擦上最強的助曬劑，在正中午12點太陽最大的時候享受日光浴，只為曬出黑亮的美美小麥肌．

而她也分享說因為曬太陽這件事實在太傷害肌膚了，所以事後的保養超級重要，像是她只要一曬完太陽，就會在洗完澡後，敷上厚厚一層最滋潤的保濕乳霜面膜，之後再擦上厚厚的滋潤保養品，幫助因日曬而缺水的肌膚徹底補水．

為避免因曬後肌膚太乾產生細紋。而她的保養品的主要功效就是保濕，因為肌膚只有徹底保濕有水，才會看起來透亮Q彈．

用手取代梳子對抗毛躁自然捲



孫芸芸說自己私底下的髮型，可不像電視上或照片上，看起來那麼柔順，因為自己天生自然捲，所以平常她都是頂著獅子般的蓬鬆髮型，讓媽媽都常忍不住提醒她髮型的重要性．

因為頭髮會影響女人的外貌年紀，而自然捲的她平常洗完頭之後，不會用梳子去疏理頭髮，因為梳子的磨擦會導致靜電，讓頭髮爆炸成不受控的狀態，跟孫芸芸一樣有自然捲的女孩可要好好學起來．

在 Instagram 查看這則貼文 孫芸芸 Yun Yun Sun（@aimeeyunyunsun）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 4 日 下午 8:34 張貼

蔬菜白肉是飲食的重點



孫芸芸的好身材簡直會讓所有女人羨慕死，她那手臂細的長腿，更是讓COSMO Angel都不敢大吃了，而對於身材的維持，她分享說平時都吃白肉和很多很多的青菜，白肉的話主要是雞胸肉，並且只加鹽巴和胡椒，蔬菜則是來者不拒，水煮或者沙拉都會吃．

像是如果菜和肉炒在一起時，可能就只挑菜吃，飲食以清淡為主，當然有時候也會放縱自己吃麻辣鍋或鹹酥雞，不過由於平日飲食太清淡了，所以只要吃稍微重鹹的食物，隔天馬上會反應在肌膚上，而她就知道要立刻調整飲食，來維持身體跟肌膚的良好狀態．

放縱後會刻意吃的更清淡

孫芸芸分享因為冬天比較冷的關係，很容易不小心放縱大吃，但吃完後的兩天，就會非常有自知之明刻意吃的非常清淡，盡量少油少鹽，以及不要有任何調味的食物，這樣身體跟身材就會恢復平衡．

孫芸芸補充，自己每天都喝青蘋果汁，來幫助身體補充維他命C，除了上述提到會吃很多的蔬菜之外，還會針對吃超級食物，像是酪梨、藜麥、羽衣甘藍...等，來幫助身體吸收最健康的營養，同時對減肥也超有效果．

在 Instagram 查看這則貼文 孫芸芸 Yun Yun Sun（@aimeeyunyunsun）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 25 日 下午 11:17 張貼

完全閒不下來

到底為什麼孫芸芸的身材可以保持的那麼好？除了飲食習慣良好之之外，她分享自己實在閒不下來，就算在家也會不知道在忙什麼，走來走去，因此就不會花很多時間在沙發坐著或躺著，因此下半身當然就不會水腫肥胖呀．

TRX訓練腰線



之前孫芸芸曾在IG上分享自己做TRX訓練的影片，利用懸吊繩支撐身體，搭配側邊扭轉向上的動作，可同時訓練到核心和腰線，讓身材更緊實，同時消脂效果也很明顯．

TRX也就是懸吊式阻抗訓練（Total Body Resistance Exercise），利用自己的體重作為阻力，將身體掛在懸吊繩上，來去做健身動作，可以提升心肺能力、肌肉的平衡，同時也能強化核心肌群，是非常好的全身性瘦身減肥運動．

在 Instagram 查看這則貼文 孫芸芸 Yun Yun Sun（@aimeeyunyunsun）分享的貼文 於 PST 2018 年 11月 月 28 日 下午 2:48 張貼

女人緊實很重要

孫芸芸分享自己去健身房時喜歡練重訓，因為她希望能讓全身的肉都緊實一點，她認為不管幾歲，女人只要緊實看起來就年輕，反之肉鬆看起來就會老，所以緊實對她來說很重要．

一週運動兩次

孫芸芸說自己沒有那麼勤勞，每天都要健身，大概一週兩次會去運動，她認全身的肌肉是有記憶的，所以不需要真的每天都認真訓練，而我們要做的就是讓身體的新陳代謝快一點，這樣就足夠了．

每天都要量體重

孫芸芸說自己每天都有量體重的習慣，只要一發現體重有上升，就會立刻有警覺性，馬上減少每餐的進食量，直到體重恢復原本的公斤數，因此量體重是讓妳不會變胖的一個關鍵．

文／柯夢波丹 圖／INSTAGRAM@AIMEEYUNYUNSUN

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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