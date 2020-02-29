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《精靈寶可夢》糖果罐好Q！皮卡丘露出小手、卡比獸肥到塞住超逗趣

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編輯／Emily　圖／翻攝自twitter@project_eevee、re-ment.co.jp

《精靈寶可夢》擁有超高人氣，周邊商品也出不停，這次最新的一款《精靈寶可夢》糖果罐又讓粉絲們心動啦！皮卡丘、伊布等多個角色，變成玻璃糖果罐的蓋子，露出小手趴在上面，可愛又呆萌～肥肥卡比獸卡在罐子中的模樣更是超逗趣！

▲寶可夢糖果罐。（圖／翻攝自twitter@project_eevee）

這款《精靈寶可夢》糖果罐是由日本Toman Toy所推出，一共有五種款式，分別是皮卡丘、伊布、卡比獸、耿鬼以及謎擬Q。他們五個變身成玻璃罐子的瓶蓋，上半身露出來，下半身卡在罐子裡，看起來就像套了個游泳圈～雙手趴在蓋上的模樣特別可愛，罐子裡則會看到小短腿懸在空中。

▲寶可夢糖果罐。（圖／翻攝自twitter@project_eevee）

▲寶可夢糖果罐。（圖／翻攝自twitter@project_eevee）

玻璃罐裡面裝了八顆糖果，外包裝印上寶貝球的圖案，口味分別有草莓、葡萄、檸檬、哈密瓜四種，每一種有兩顆。吃完之後，就可以把可愛罐子留下來啦！不管是裝零錢、首飾…等小東西都超適合，集滿全套放成一排更是Q到不行。

▲寶可夢糖果罐。（圖／翻攝自twitter@project_eevee）

▲精靈寶可夢糖果罐售價990日圓（約台幣271元）。

除了糖果罐，隨著櫻花季逐漸逼近，寶可夢也推出櫻花系列的公仔擺飾。櫻花樹幹開著粉紅花瓣，枝幹上站了可愛的寶可夢，共有六種款式，可以將它們疊在一起，組合成一顆美美的櫻花樹！這系列一個售價750日圓不含稅（約台幣205元），又要逼人收集整組啦。

▲寶可夢糖果罐。（圖／翻攝自twitter@project_eevee）

《寶可夢》發福了萌度加倍！肥肥瞇眼皮卡丘，移動模樣超療癒

► 今年生肖其實是皮卡丘！鼠類寶可夢周邊大集合　餓了就變臉的新角超萌登場

關鍵字：

精靈寶可夢, 寶可夢, 皮卡丘, pokemon, 糖果罐
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