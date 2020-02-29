《精靈寶可夢》糖果罐好Q！皮卡丘露出小手、卡比獸肥到塞住超逗趣

編輯／Emily 圖／翻攝自twitter@project_eevee、re-ment.co.jp

《精靈寶可夢》擁有超高人氣，周邊商品也出不停，這次最新的一款《精靈寶可夢》糖果罐又讓粉絲們心動啦！皮卡丘、伊布等多個角色，變成玻璃糖果罐的蓋子，露出小手趴在上面，可愛又呆萌～肥肥卡比獸卡在罐子中的模樣更是超逗趣！

這款《精靈寶可夢》糖果罐是由日本Toman Toy所推出，一共有五種款式，分別是皮卡丘、伊布、卡比獸、耿鬼以及謎擬Q。他們五個變身成玻璃罐子的瓶蓋，上半身露出來，下半身卡在罐子裡，看起來就像套了個游泳圈～雙手趴在蓋上的模樣特別可愛，罐子裡則會看到小短腿懸在空中。

玻璃罐裡面裝了八顆糖果，外包裝印上寶貝球的圖案，口味分別有草莓、葡萄、檸檬、哈密瓜四種，每一種有兩顆。吃完之後，就可以把可愛罐子留下來啦！不管是裝零錢、首飾…等小東西都超適合，集滿全套放成一排更是Q到不行。

▲精靈寶可夢糖果罐售價990日圓（約台幣271元）。

除了糖果罐，隨著櫻花季逐漸逼近，寶可夢也推出櫻花系列的公仔擺飾。櫻花樹幹開著粉紅花瓣，枝幹上站了可愛的寶可夢，共有六種款式，可以將它們疊在一起，組合成一顆美美的櫻花樹！這系列一個售價750日圓不含稅（約台幣205元），又要逼人收集整組啦。

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