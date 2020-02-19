fb ig video ETtoday search mobile

星巴克春季新品滿滿櫻花粉＋浪漫紫　狗狗賞櫻杯超療癒

> >

▲星巴克春季新品。（圖／星巴克提供）

▲星巴克推出春季新品，滿滿櫻花風。（圖／星巴克提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著天氣變暖，終於有春天即將來臨的感覺了，雖然新冠肺炎疫情尚未歇息，但季節帶來的美麗仍然持續，即便不想出門賞櫻花，不如就把櫻花風景帶到眼前來吧！星巴克2／19起開賣旗下春季新品，用滿滿的粉紅櫻與浪漫紫，帶出春季的浪漫氣息，其中逗趣的狗狗賞櫻杯，可見到可愛的狗狗形狀搭配立體櫻花，邊上班邊能療癒心情。

▲星巴克春季新品。（圖／星巴克提供）

▲星巴克春季新品。（圖／星巴克提供）

星巴克從2／20起限定兩天，針對會員推出特定飲品買一送一優惠，此外專屬春季的限定商品也正式開賣，以浪漫的粉與夢幻的紫色為基色，將落櫻繽紛的風景在杯盤與休閒包袋等商品上，呈現花朵兒繽紛盛開的氣勢，總計60款以上的櫻花春季商品，包括隨行杯、馬克杯、冷水瓶、隨行杯帶、提袋、掛飾、零錢包等，讓民眾一定會找到想要的春季氛圍。

▲星巴克春季新品。（圖／星巴克提供）

其中幾款的設計採用透明元素，將花朵紛飛的感覺以立體方式呈現，像是櫻花就在杯中旋轉的感覺，放在辦公桌上就像是幅春日風景，即便沒空出去賞花，也能透過春天小物療癒一下。

▲星巴克春季新品。（圖／星巴克提供）

▲星巴克春季新品。（圖／星巴克提供）

此外幾款特別設計的如花海淙淙水球趣味杯，在杯底還設計有亮片與櫻花構成的小巧思，隨著杯底移動產生漂浮的感覺，售價600元；狗狗賞櫻雙層玻璃杯則透過有趣的形狀，加上漂浮的櫻花設計，注入飲料後也能讓使用者會心一笑，售價650元。

▲星巴克春季新品。（圖／星巴克提供）▲星巴克春季新品。（圖／星巴克提供）

星巴克也針對春季新品推出優惠活動，2／24至2／26限定3天，於門市購買新品，單筆消費滿350元，即可獲得咖啡好友分享券（小白單）1張。

關鍵字：

星巴克, 春季新品, 櫻花, 周邊, 促銷
fashion.net

熱門文章

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

「世界最美便條紙」出奇美博物館台灣限定版！

「世界最美便條紙」出奇美博物館台灣限定版！

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克2／20再推買一送一　櫻花巧克力新飲品享春天浪漫

星巴克2／20再推買一送一　櫻花巧克力新飲品享春天浪漫

怪奇比莉：18歲後考慮露出身材　寬鬆衣服下的秘密其實早已曝光！

怪奇比莉：18歲後考慮露出身材　寬鬆衣服下的秘密其實早已曝光！

網公認天生勞碌命星座Top 3 ！獅子上司超逼人、摩羯工作是全部

網公認天生勞碌命星座Top 3 ！獅子上司超逼人、摩羯工作是全部

最接近完美臉蛋的男星TOP10！打敗布萊德彼特、亨利卡維爾奪冠的是他 資生堂百優乳霜暴風級特價24小時！「海洋拉娜平替版」養肌這罐就夠 玄彬短瀏海、朴敘俊栗子頭帥翻！春夏大熱男士髮型，看韓劇剪就對了 陳艾琳產後兩個月怒甩12公斤　現身PUMA示範「一個動作」超燃脂 倫敦時裝周／BURBERRY在鏡子上走秀　凱特布蘭琪腰部有亮點 最美開架春妝報到！　Visée「乾燥玫瑰眼盤」超欠買 Angelababy絕美「異色精靈妝」再創顏值高峰　網狂讚「根本人間仙子」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面