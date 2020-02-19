星巴克春季新品滿滿櫻花粉＋浪漫紫　狗狗賞櫻杯超療癒

▲星巴克推出春季新品，滿滿櫻花風。（圖／星巴克提供，以下同）



記者蔡惠如／綜合報導

隨著天氣變暖，終於有春天即將來臨的感覺了，雖然新冠肺炎疫情尚未歇息，但季節帶來的美麗仍然持續，即便不想出門賞櫻花，不如就把櫻花風景帶到眼前來吧！星巴克2／19起開賣旗下春季新品，用滿滿的粉紅櫻與浪漫紫，帶出春季的浪漫氣息，其中逗趣的狗狗賞櫻杯，可見到可愛的狗狗形狀搭配立體櫻花，邊上班邊能療癒心情。

星巴克從2／20起限定兩天，針對會員推出特定飲品買一送一優惠，此外專屬春季的限定商品也正式開賣，以浪漫的粉與夢幻的紫色為基色，將落櫻繽紛的風景在杯盤與休閒包袋等商品上，呈現花朵兒繽紛盛開的氣勢，總計60款以上的櫻花春季商品，包括隨行杯、馬克杯、冷水瓶、隨行杯帶、提袋、掛飾、零錢包等，讓民眾一定會找到想要的春季氛圍。

其中幾款的設計採用透明元素，將花朵紛飛的感覺以立體方式呈現，像是櫻花就在杯中旋轉的感覺，放在辦公桌上就像是幅春日風景，即便沒空出去賞花，也能透過春天小物療癒一下。

此外幾款特別設計的如花海淙淙水球趣味杯，在杯底還設計有亮片與櫻花構成的小巧思，隨著杯底移動產生漂浮的感覺，售價600元；狗狗賞櫻雙層玻璃杯則透過有趣的形狀，加上漂浮的櫻花設計，注入飲料後也能讓使用者會心一笑，售價650元。

星巴克也針對春季新品推出優惠活動，2／24至2／26限定3天，於門市購買新品，單筆消費滿350元，即可獲得咖啡好友分享券（小白單）1張。