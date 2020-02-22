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女生都該學的分析術　6個小動作透露真正人格　1秒讓妳看透他

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名家用圖，男人，兩性，愛情。（翻攝自pixabay網站）

▲有時觀察行為比語言更可靠。（圖／取自pixabay、unsplash，以下同）

編輯／借借

聰明如妳，自然會體認言語不能代表一個人的道理，無論對方說話技巧有多高，用細微的動作或態度，妳仍然可以判斷他的真正人格。

握手
堅定地握手通常代表著穩重自信，對方在人生上成功的經驗較多，且不易受挫折影響；感覺無力敷衍，代表自信不夠，且有點神經質。

▲兩性,心靈,男性,握手,寫字。（圖／取自pixabay）

▲握手能透露一個人的性格是否有自信。

準時
跟你相約定的時候是否準時，可看出妳在他心中的重要性，真正重要的話，任何理由都不是藉口，若常在重要場合遲到，懶散的性格就更明顯。

對服務生的態度
對服務生或部下的態度不好，代表他不但自視甚高，且性格上有缺陷，即使取得成功也不會受人喜歡。

▲兩性,心靈,男性,握手,寫字。（圖／取自pixabay）

▲對服務生的態度能反映一個人的內心是否有缺陷。

筆跡
筆跡研究家曾表示：字寫得比較大的人較開朗，能融入妳的朋友與家庭，字體較小的人比較內向謹慎；字跡往右傾性格較溫暖、多愁善感，往左傾斜則思想內斂，深思熟慮，不傾斜的人較務實。

▲兩性,心靈,男性,握手,寫字。（圖／取自pixabay）

▲不妨觀察一下對方的字跡。

看手機的頻率
摒除處理公事，若跟妳相處動不動就拿出手機上網或玩遊戲的人，透露出他想隨時獲得刺激，不喜歡無聊，這種人的性格情緒起伏較大。

眼神
這算是老生常談，但碰到一個維持眼神、堅定且不飄移的人非常困難，專心、擁有自信是基本特質，他也會給你滿滿的安全感。

▲男性,單身,微笑。（圖／unsplash）

▲眼神能辨識對方是否想法堅定。

關鍵字：

男女, 情感, 兩性, 成長, 觀察, 愛情
fashion.net

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