Angelababy絕美「異色精靈妝」再創顏值高峰　網狂讚「根本人間仙子」

▲Angelababy近日登封的精靈妝美到登上熱搜，更被狂讚「精靈公主」、「人間仙子」。（圖／翻攝小紅書＠春楠）

記者張毓容／台北報導

擁有1/4德國血統的人氣女星Angelababy（楊穎），憑著精緻五官和甜美氣質受到大批粉絲喜愛，貌美顏值早就備受肯定。近日她以超特別的藍、棕雙色瞳孔搭配仙氣十足的撞色春妝化身真人版精靈，登上中國版《時尚COSMOPOLITAN》3月開季封面，美到讓「Angelababy精靈造型」關鍵字登上微博熱搜榜，更被粉絲、網友狂讚「精靈公主現身」「根本人間仙子」！

▲Angelababy化身林間精靈拍攝中國版《時尚COSMOPOLITAN》雜誌封面。（圖／翻攝微博＠时尚COSMO）



Angelababy時隔兩年再度登上中國版《時尚COSMOPOLITAN》雜誌封面，由大陸知名攝影師陳漫操刀，加上服裝造型到妝容、髮飾的完美搭配，讓她化身穿梭林間、與鮮花昆蟲為伴的精靈，尤其妝容更是畫龍點睛的關鍵，再創顏值新高峰！

這次的超美精靈妝重點放在超吸睛的眉眼和粉嫩雙頰，將眉毛刻意留白，只在眉頭刷上撞色的橘和藍作為亮點；眼妝也沒有過多色彩，只以細緻內眼線搭配根根分明的捲翹睫毛，再在眼頭點綴粉綠亮色，打造乾淨又柔美的眼神；再以蜜桃色大面積刷在眼下，打造微醺感腮紅，並以同色系唇彩暈染上唇，提升好氣色又不會過於搶戲。

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▲雙色隱眼和眉彩是這次「精靈妝」的重頭戲。（圖／翻攝小紅書＠春楠）



最特別的是，Angelababy兩眼分別戴上藍色、棕色隱形眼鏡，不同色的「異瞳」搭配妝容完全無違和感，更多了迷幻感，仙氣更是激升，加上臉上點綴的彩色小花和各式花草髮飾配件，美到網友一片好評，大讚「真的真的超級美」「是精靈沒錯！」「童話裡的仙子吧」「不是粉絲也覺得好美～」「精靈公主 超美！」但也有網友歪樓發現「有點像范冰冰」「第四張是范冰冰吧」。

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