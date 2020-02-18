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玄彬挑42萬蕭邦錶成《愛的迫降》關鍵　粉絲跟著精品辦案

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▲▼ 愛的迫降 。（圖／翻攝tvN臉書）

▲玄彬在《愛的迫降》中本來是才華洋溢的鋼琴家。（圖／翻攝tvN 드라마Drama臉書）

記者陳雅韻／台北報導

搭上創下超高收視率韓劇《愛的迫降》的精品，肯定要熱一波！玄彬飾演的北韓軍官「利正赫」，高帥英挺的模樣迷倒不少粉絲，他在劇中的軍服、西裝、大衣造型款款講究，連送給飾演他哥哥河錫辰的錶都有來頭，出自瑞士鐘錶珠寶品牌蕭邦（Chopard），而這只名錶也成為串聯全劇的關鍵。

▲▼ 蕭邦Chopard 。（圖／公關照）▲▼ 蕭邦Chopard 。（圖／公關照）

▲蕭邦Alpine Eagle系列腕錶在《愛的迫降》是關鍵物，具夜光顯示，428,000元。

出現在劇中的蕭邦Alpine Eagle腕錶，是品牌去年主打的運動風錶款，以全新材質專利Lucent Steel A223打造，耐磨性是傳統精鋼的1.5倍，散發出冷冽的光澤呼應設計主題阿爾卑斯山的山脈冰川。

▲▼ 愛的迫降 。（圖／翻攝tvN臉書）

▲玄彬（左）與孫藝真對看好有愛，網友直喊「在一起」。（圖／翻攝tvN 드라마Drama臉書）

展現時尚運動風格的蕭邦Alpine Eagle腕錶，時、分針及時標均覆以Super-LumiNova® Grade X1超級夜光物料，在暗夜中時間仍清晰易辨；在《愛的迫降》中，玄彬將此錶贈予河錫辰，未料成為日後的線索，與女主角孫藝真也有關連，好奇的讀者追一次此劇便懂了。

►►盤點《愛的迫降》千金首飾　孫藝真最愛戴耳環吸睛

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關鍵字：

玄彬, 孫藝真, 愛的迫降, Chopard, 蕭邦
fashion.net

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