Lisa染黑髮後首次亮相　學院風機場造型網盛讚：根本洋娃娃！

▲Lisa現身南韓仁川機場，準備前往參加米蘭時裝周。（圖／CFP）



記者王則絲／台北報導

南韓女團BLACK PINK成員Lisa日前於IG上秀出了「黑髮照」，引起粉絲們在留言串暴動，收到一片倒的好評，而Lisa 18日現身南韓仁川機場，準備前往參加米蘭時裝周，首次以黑長捲髮的造型亮相，搭配一身學院風造型，且難得露出纖細的雙腿，清新的裝扮得到網友們盛讚：「根本洋娃娃！」

▲Lisa以往的髮色都以淺棕、金色或亞麻色系為主。（圖／翻攝自IG@lalalalisa_m）

身為偶像女星，本就需要為各種工作內容經常替換髮色，不過Lisa以往通常都是以淺棕色、金色或是亞麻色系的髮色為主，此次將頭髮染為深黑色，令人驚豔不已，引來網友們紛紛留言：「黑髮太美了！」、「好不一樣的感覺。」、「是要出新歌了嗎？」

而今（18日），Lisa 首次以黑髮造型公開亮相，一頭及腰黑色長捲髮散發浪漫氣息，並維持一貫的齊瀏海，以一套清新的學院風穿搭，準備前往米蘭時裝周看秀：

在 Instagram 查看這則貼文 BLINKS INA/INDONESIA（@lalala_lisa57）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 18 日 上午 3:27 張貼

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Lisa 肩上背的編織包款來自Prada 2020春夏系列，以灰色洋裝內搭Prada花襯衫，腳踩的樂福鞋同樣也能找到編織元素，整體的風格相當可愛，並且難得露出纖細的雙腿，但裙子又不會過短，顯得特別俏皮，頗有學生氣息。

此造型也獲得網友一致盛讚：「根本洋娃娃！」、「我女神越來越美。」令人更加期待Lisa 會以什麼造型現身秀場。

▲Lisa 穿搭單品。（圖／翻攝自Prada）

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