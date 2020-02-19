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開・美妝／泡泡先生禮盒太可愛！Za、Integrate口碑品8選5還加送化妝包

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▲泡泡先生美妝盒 。（圖／記者張毓容攝）

▲資生堂美妝購物網watashi+推出限量「BARBAPAPA泡泡先生美妝盒」，不只可愛，8選5自由組合人氣商品超划算。（圖、影／記者張毓容攝）
記者張毓容／台北報導

美妝控一定都不陌生的資生堂美妝購物網「watashi+」太犯規了！今年2月找來法國人氣繪本「泡泡先生」合作，推出超可愛的限量聯名「BARBAPAPA泡泡先生美妝盒」，Q萌討喜的泡泡先生躍上浪漫粉色禮盒，光是禮盒包裝就讓人少女心噴發。不僅可任選5款商品自由組合美妝盒，而且還加送化妝包、美妝蛋和針管小香，這麼高顏值又高CP值，買回家收藏或送人都很可以！

▲泡泡先生美妝盒。（圖／品牌提供）

▲泡泡先生美妝盒。（圖／品牌提供）

▲watashi+ X BARBAPAPA泡泡先生美妝盒，NT$1,290。（圖／品牌提供）

「watashi+」集結眾多資生堂集團旗下專櫃、開架人氣品牌，包含IPSA、SHISEIDO ELIXIR怡麗絲爾、HAKU驅黑淨白、艾杜紗、安耐曬、專科、INTEGRATE、Za……等，不僅提供品牌愛用者更方便的購物方式，更不定期推出各式主題美妝盒。

而這次就找來以色彩繽紛、可愛畫風聞名的「BARBAPAPA泡泡先生」聯名，打造全新限量SNACKBOX，更棒的是，美妝盒的產品組合可8選5自由搭配，從底妝、遮瑕、眉筆到唇彩全都有。

▲泡泡先生美妝盒。（圖／品牌提供）

▲泡泡先生美妝盒 。（圖／記者張毓容攝）

▲泡泡先生美妝盒 。（圖／記者張毓容攝）

▲美妝盒可從8款人氣彩妝中自由挑選5款組合，裡面還包含今年1月剛推出的Za全新唇膏。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

可從以下8款經典人氣美妝品中，任意挑選5項組成專屬自己的美妝盒，包含INTEGRATE星綻光空氣飾底乳（勻色薄荷綠）、INTEGRATE星綻光空氣飾底乳（光透檸檬黃）、INTEGRATE透潤柔光粉底凍（白皙色）、艾杜紗零毛孔柔焦控油遮瑕霜、Za粧自然無瑕粉餅（PO10）、Za一抹隱形遮瑕筆、Za旋轉眉筆（BR611）和今年1月才推出的新品Za潮色邂逅唇彩（RD320）。

▲泡泡先生美妝盒 。（圖／記者張毓容攝）

▲泡泡先生美妝盒 。（圖／記者張毓容攝）

▲附贈的泡泡先生微笑美妝蛋和透明化妝包超可愛，拿來上底妝、帶出門補妝都能讓心情變好。（圖／記者張毓容攝）

美妝盒裡更附贈3樣小禮，包含印有可愛泡泡先生圖樣的粉嫩透明化妝包&泡泡先生微笑美妝蛋和ISSEY MIYAKEY玫瑰淡香精針管小香，超有誠意的贈禮值讓美妝盒CP值再飆升一層。

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關鍵字：

彩妝, 彩妝品, 美妝, 資生堂, watashi+, 購物網, BARBAPAPA, 泡泡先生, 美妝盒, SNACKBOX, 底妝, 遮瑕, 隔離, 唇彩, 眉筆, 化妝包, 美妝蛋, 小香
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