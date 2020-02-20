fb ig video ETtoday search mobile

60歲不老女神鍾楚紅撇土豪風　愛疊搭細緻珠寶露好品味

> >

▲▼ 鍾楚紅 。（圖／翻攝鍾楚紅微博）

▲陳慧琳（左）為鍾楚紅慶生，展露好交情。（圖／翻攝鍾楚紅微博）

記者陳雅韻／綜合報導

香港女星鍾楚紅（紅姑）日前過60歲生日，包括陳慧琳等一幫好友，一起齊聚切蛋糕、吃壽桃慶祝，她特別在微博發文感謝大家的祝福，並許下生日願望「祝福大家身體健康，平安」。生日宴上她打扮優雅，巧妙疊搭細緻的項鍊，當中包括她的法國珠寶愛牌Chaumet的Liens Séduction 長項鍊，凍齡模樣讓網友都不敢相信她的實際年齡。

▲▼ Chaumet 。（圖／公關照）

▲Chaumet細緻的Liens Séduction長項鍊適合多層次疊戴。（圖／翻攝Chaumet官網）

鍾楚紅未復出螢光幕前，只偶爾出席精品活動，她多數時間享受生活、四處旅行，身心狀態都好得令人稱羨。私下穿搭她不走超閃亮的貴婦路線，反而以歡以秀氣的珠寶疊搭出時髦感，她多次站台的Chaumet便是心頭好。

▲▼ 鍾楚紅 。（圖／翻攝鍾楚紅微博）

▲鍾楚紅（左二）與鄭秀文（右二）等演藝圈好友聚會，疊戴Chaumet Liens Séduction手環與Bee My Love手環。（圖／翻攝鍾楚紅微博）

Chaumet蜂巢造型的Bee My Love手環即是鍾楚紅常戴的珠寶，她與鄭秀文相約時曾戴上此手環，並同時疊戴蝴蝶結造型的Liens Séduction手環，露一手好品味。

▲▼ Chaumet 。（圖／公關照）▲▼ Chaumet 。（圖／公關照）

▲蝴蝶結造型的Chaumet Liens Séduction手環（左）280,000元，Bee My Love手環165,000元。

►►盤點《愛的迫降》千金首飾　孫藝真最愛戴耳環吸睛


★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

鍾楚紅, Chaumet
fashion.net

熱門文章

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

「世界最美便條紙」出奇美博物館台灣限定版！

「世界最美便條紙」出奇美博物館台灣限定版！

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

ET Fashion

推薦閱讀

孫芸芸10萬以內的3款美包選擇　Dior客製專屬小包卡哇伊

孫芸芸10萬以內的3款美包選擇　Dior客製專屬小包卡哇伊

玄彬挑42萬蕭邦錶成《愛的迫降》關鍵　粉絲跟著精品辦案

玄彬挑42萬蕭邦錶成《愛的迫降》關鍵　粉絲跟著精品辦案

孫芸芸與女兒PK逆天美腿　薑是老的辣pose大勝

孫芸芸與女兒PK逆天美腿　薑是老的辣pose大勝

女神卡卡沒畫眉毛嚇人　9萬TUDOR錶跟著搶鏡 潘瑋柏被周杰倫讚帥　腕上55萬Hublot錶添酷味 陳冠希撞300萬名錶很得意　與LV男裝設計師組AP「陶瓷幫」 江詩丹頓女錶「偏心」設計聚焦　輕鬆換錶帶變出新貌 Tiffany救援情人禮苦惱者　設地鐵傳情站直接表白 陳昭榮管女兒服裝尺度　陳品兒露腿捧場迪士尼聯名鑽戒 無懼武漢肺炎、東區沒落　寶鴻堂鐘表省租金開忠孝店

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面