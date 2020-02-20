60歲不老女神鍾楚紅撇土豪風　愛疊搭細緻珠寶露好品味

▲陳慧琳（左）為鍾楚紅慶生，展露好交情。（圖／翻攝鍾楚紅微博）

記者陳雅韻／綜合報導

香港女星鍾楚紅（紅姑）日前過60歲生日，包括陳慧琳等一幫好友，一起齊聚切蛋糕、吃壽桃慶祝，她特別在微博發文感謝大家的祝福，並許下生日願望「祝福大家身體健康，平安」。生日宴上她打扮優雅，巧妙疊搭細緻的項鍊，當中包括她的法國珠寶愛牌Chaumet的Liens Séduction 長項鍊，凍齡模樣讓網友都不敢相信她的實際年齡。

▲Chaumet細緻的Liens Séduction長項鍊適合多層次疊戴。（圖／翻攝Chaumet官網）

鍾楚紅未復出螢光幕前，只偶爾出席精品活動，她多數時間享受生活、四處旅行，身心狀態都好得令人稱羨。私下穿搭她不走超閃亮的貴婦路線，反而以歡以秀氣的珠寶疊搭出時髦感，她多次站台的Chaumet便是心頭好。

▲鍾楚紅（左二）與鄭秀文（右二）等演藝圈好友聚會，疊戴Chaumet Liens Séduction手環與Bee My Love手環。（圖／翻攝鍾楚紅微博）

Chaumet蜂巢造型的Bee My Love手環即是鍾楚紅常戴的珠寶，她與鄭秀文相約時曾戴上此手環，並同時疊戴蝴蝶結造型的Liens Séduction手環，露一手好品味。

▲蝴蝶結造型的Chaumet Liens Séduction手環（左）280,000元，Bee My Love手環165,000元。

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