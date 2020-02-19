倫敦時裝周／BURBERRY在鏡子上走秀　凱特布蘭琪腰部有亮點

▲BURBERRY打造鏡面伸展台，在倫敦肯辛頓奧林匹亞會展中心辦秀。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 綜合報導

BURBERRY在倫敦時裝周發表2020秋冬系列，鏡面伸展台高高聳立，光線映射到服裝上有些波紋，成了另一番效果，女星凱特布蘭琪（Cate Blanchett）一身全黑褲裝，用腰鍊當亮點，自在散發影后氣場。

▲凱特布蘭琪受邀看秀，也與BURBERRY創意總監Riccardo Tisci見面。

創意總監Riccardo Tisci把對於倫敦的情感、旅行的記憶放進命名為「Memories記憶『鏡』界」的系列裡，大量不同款式的格紋混搭，也出現印度、美國西部等的民族風情細節，元素豐富精彩，他回憶年輕時第一次造訪倫敦，「我在這裡學會如何做自己，讓我成長為如今自信的模樣。」1999年他從倫敦的中央聖馬丁學院畢業，事業就此展開。

▲坎達兒珍娜（上起）、吉吉哈蒂德、貝拉哈蒂德走秀。

經典在Riccardo Tisci手中不斷演變，例如2020春夏的絲巾，到了秋冬則是格紋大鳴大放，各種大小、顏色不同的格紋和諧地搭配在一起，無論男女裝皆然，三件襯衫組成一件上衣，結構改變的風衣等，解構手法讓服裝突破想像。

▲大量的格紋被運用。



▲服裝結構相當有趣。

英式學院風格也出現在系列中，黃與暗紅寬條紋衫，頗像哈利波特葛蘭芬多學院的配色，斗篷般的剪裁十分有趣，V領針織衫搭配魚尾裙，讓人不禁幻想，如果學校制服能這麼設計，多好。

▲英國學院風的變化設計。



▲不同地區的風情特色融入系列之中。

2020秋冬像跟著Riccardo Tisci的記憶走上旅程，從倫敦出發，環繞世界，英國的風衣、牛角扣大衣、美國西部的流蘇，印度披掛的紗麗等等，全部結合在一起。包款也有眾多變化，3種不同尺寸的Olympia包、超大尺寸的Pocket包、手提旅行袋、圓筒包等，各具魅力。

▲風衣、外套有各種樣貌。

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