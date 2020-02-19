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簡單3動作在家也能瘦大腿、消水腫！「這招」連志玲姊姊都每天做

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▲3個動作在家也能瘦大腿、消水腫。（圖／翻攝IG） 

▲每個女生都想要一雙纖細美腿，尤其大腿縫更是被視為美腿的「標配」之一。(圖／翻攝IG@miyayeah)

記者張毓容／台北報導

有很多女生其實並不胖，但上班、上課長時間久坐又沒運動，容易造成下半身水腫，大腿內側還慢慢積出不少肥肉，一穿上合身的褲子，大腿根部腫脹又突出，不僅腿型不好看，有時走路還會摩擦不舒服。不喜歡去健身房的人也別擔心，快把下面3招學起來，在家也能輕鬆瘦大腿、消水腫，簡單找回大腿縫。

▲3個動作在家也能瘦大腿、消水腫。（圖／翻攝IG） 

▲仰臥開合時雙腿要打直並與地面垂直。(圖／翻攝小紅書＠Chili-徐辣兒)

1.仰臥開合剪刀腳
 首先朝上仰臥平躺，將雙腿向上伸直繃緊腳尖，先向兩邊往反方向打開到最大幅度，再將雙腿往回收，收到身體上方時相互交叉，再回到起始位置（雙腿向兩側打開），整個過程腿要盡量保持繃緊且與地面垂直，不要太高或太低，做的時候注意不要太快，以能穩定地做為主。開合15次為1組，共做3組。

▲3個動作在家也能瘦大腿、消水腫。（圖／翻攝IG）

▲側臥抬腿不僅能瘦大腿，還能改善假跨寬。(圖／翻攝小紅書＠Chili-徐辣兒)

2.側臥抬腿
 首先先將身體往右側臥，右手手肘貼地撐起上半身，手肘與肩膀成一直線並與地面垂直，左腿向前跨過右腿架在身體前，右腳勾腳尖重複向上抬起，右腳要維持懸空不碰地，持續向上抬起15次，做完換邊。左右兩邊各做15次為1組，共作3組。

這組動作對剛開始練的人有一定難度，所以一開始上抬的速度可以慢一點，腿抬不太上去的人，幅度也先不要太大，在做得到的範圍內做就可以，慢慢感受大腿內側肌肉用力的感覺。這個動作不只能瘦大腿內側，連外側也能練到，還能幫助改善假跨寬，認真做好處多多啊！ 

►偷偷分享少女秘密！

▲3個動作在家也能瘦大腿、消水腫。（圖／翻攝IG）

▲空間腳踏車連林志玲都愛做，曾透露自己每天睡前必做20分鐘。(圖／翻攝小紅書@KSKAKA)

3.空中腳踏車
 最後是大家都很熟悉的空中腳踏車，而且這還是志玲姊姊最愛的動作，她曾透露每天晚上睡前都會做20分鐘的空中腳踏車。這個動作大家不陌生，就像騎腳踏車讓雙腳在空中交叉向前踩動，但想做出效果，記得留意膝關節要彎曲約90度，腳尖要勾起。 雙腿左右交叉踩踏算1個，15個為1組，共做3組。

最後，不論是何種運動或訓練後都要好好伸展，做完以上動作也不例外，拉伸一下幫助放鬆腿部肌肉，線條也會更漂亮，但注意要伸展到感受到肌肉被拉伸才有用。

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關鍵字：

瘦身, 瘦腿, 大腿, 瘦大腿, 大腿縫, 美腿, 消水腫, 下半身, 志玲姊姊, 林志玲
fashion.net

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