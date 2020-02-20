最貴「紅色Oreo」你買嗎？Supreme春夏配件再現獵奇單品

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潮流至尊回歸在即！先前Supreme公開與Nike合作打造Air Force 1的預告後，2020春夏Lookbook也正式推出，當中最受矚目的配件類依舊充滿Supreme玩世不恭的品牌個性，不僅推出大型工具箱、蛙鏡、夾鏈袋等單品，還出現一款超獵奇的Oreo聯名夾心餅乾。

在 Instagram 查看這則貼文 Supreme（@supremenewyork）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 17 日 上午 3:30 張貼

一年只會發售兩季商品的Supreme，每季幾乎都會出現爆款配件，像是彈珠台、摩托車、電吉他等。這次春夏系列的重點單品，則是與美國專業工具公司Mac Tools合作推出的Macsimizer Workstation大型工具箱，其外觀設計採用全紅色調搭配Supreme字樣，並附有插座與多個收納抽屜，想收藏的Supreme玩家絕對不能錯過。

▲Supreme每季都會出現爆款配件，這季為大型工具箱。（圖／翻攝自Supreme官網）

▲外觀設計採用全紅色調為主，並附有插座與多個收納抽屜。（圖／翻攝自Supreme官網）

不過，一款超獵奇單品的出現，搶盡了大型工具箱的風頭，那就是攜手Oreo打造的雙層夾心餅乾。根據官方釋出的照片來看，口味和市面上常見的香草夾心不同，反而與被搶購一空的「紅絲絨」口味相似，都是採用偏紅的Oreo餅乾製成。

▲一包三入裝，上頭印有Box Logo。（圖／翻攝自Supreme官網）

在 Instagram 查看這則貼文 高雄美食/景點/展覽·小云就愛吃（@gulovefood）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 14 日 上午 6:24 張貼

由於Supreme開季會發售許多單品，所以也是最好入手的一周，如果有看到喜歡的設計，一定要把握喔！Supreme 2020春夏系列，將於2／20在紐約、洛杉磯、舊金山、倫敦、巴黎發售，日本店鋪則是2／22進行發售。官網部分會在隔周的2／27與2／29，分別於美國、歐洲與日本官網上架。

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