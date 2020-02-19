fb ig video ETtoday search mobile

怪奇比莉Burberry寬大服裝包緊緊　襪子、美甲全是經典格紋

> >

▲▼怪奇比莉 。（圖／路透社）

▲怪奇比莉（左）與製作人哥哥Finneas O'Connell一同步上全英音樂獎紅毯。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

2020年對年僅18歲的葛萊美年度專輯大獎得主怪奇比莉（Billie Eilish）而言，肯定是豐收的一年，先是橫掃葛萊美抱走5項大獎，又成功進軍時尚圈，首度躍上美國版《Vogue》擔任3月號封面人物。昨她出席全英音樂獎以全套Burberry服裝亮相，連指甲都以品牌經典格紋裝飾，搭配Tiffany & Co.戒指，成為紅毯焦點。

▲▼怪奇比莉 。（圖／路透社）

▲怪奇比莉全身超寬大的Burberry服裝，搭配Tiffany珠寶。（圖／路透社）

怪奇比莉因為不想讓外界評斷身材，只希望大眾將目光放在她的音樂上，總是穿著oversize的寬大服裝亮相。昨出席全英音樂獎也不例外，身穿超大件的金屬環飾邊風衣、衛衣與運動褲，襪子與超長指甲全是Burrberry經典格紋圖案。

▲▼怪奇比莉 。（圖／路透社）

▲造型師為怪奇比莉打理行頭，讓她完美亮相。（圖／路透社）

如此有個性的穿搭，少不了中性珠寶陪襯，怪奇比莉戴上Tiffany硬派的Hardwear項鍊，以及俐落T字線條的T Two與True戒指，恰好與Burberry風衣的金屬飾邊相呼應。

▲▼Burberry 。（圖／翻攝burberry IG）

▲連指甲都以Burberry經典格紋裝飾，同時搭配Tiffany T系列戒指。（圖／翻攝Burberry IG）

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲怪奇比莉戴的Tiffany T True 8mm 18K金鏤空設計戒（左起）71,000元，T Two 18K金鑲鑽戒107,000元，Tiffany T Two 鋪鑲鑽石戒244,000元。

►►怪奇比莉：18歲後考慮露出身材　寬鬆衣服下的秘密其實早已曝光！

fashion.net

熱門文章

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

「世界最美便條紙」出奇美博物館台灣限定版！

「世界最美便條紙」出奇美博物館台灣限定版！

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

ET Fashion

推薦閱讀

孫芸芸10萬以內的3款美包選擇　Dior客製專屬小包卡哇伊

孫芸芸10萬以內的3款美包選擇　Dior客製專屬小包卡哇伊

孫芸芸與女兒PK逆天美腿　薑是老的辣pose大勝

孫芸芸與女兒PK逆天美腿　薑是老的辣pose大勝

女神卡卡沒畫眉毛嚇人　9萬TUDOR錶跟著搶鏡

女神卡卡沒畫眉毛嚇人　9萬TUDOR錶跟著搶鏡

潘瑋柏被周杰倫讚帥　腕上55萬Hublot錶添酷味 陳冠希撞300萬名錶很得意　與LV男裝設計師組AP「陶瓷幫」 江詩丹頓女錶「偏心」設計聚焦　輕鬆換錶帶變出新貌 Tiffany救援情人禮苦惱者　設地鐵傳情站直接表白 陳昭榮管女兒服裝尺度　陳品兒露腿捧場迪士尼聯名鑽戒 無懼武漢肺炎、東區沒落　寶鴻堂鐘表省租金開忠孝店 香奈兒6億珠寶襲台　斜紋軟呢項鍊「億」級柔軟

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面