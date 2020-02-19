怪奇比莉Burberry寬大服裝包緊緊　襪子、美甲全是經典格紋

▲怪奇比莉（左）與製作人哥哥Finneas O'Connell一同步上全英音樂獎紅毯。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

2020年對年僅18歲的葛萊美年度專輯大獎得主怪奇比莉（Billie Eilish）而言，肯定是豐收的一年，先是橫掃葛萊美抱走5項大獎，又成功進軍時尚圈，首度躍上美國版《Vogue》擔任3月號封面人物。昨她出席全英音樂獎以全套Burberry服裝亮相，連指甲都以品牌經典格紋裝飾，搭配Tiffany & Co.戒指，成為紅毯焦點。

▲怪奇比莉全身超寬大的Burberry服裝，搭配Tiffany珠寶。（圖／路透社）

怪奇比莉因為不想讓外界評斷身材，只希望大眾將目光放在她的音樂上，總是穿著oversize的寬大服裝亮相。昨出席全英音樂獎也不例外，身穿超大件的金屬環飾邊風衣、衛衣與運動褲，襪子與超長指甲全是Burrberry經典格紋圖案。

▲造型師為怪奇比莉打理行頭，讓她完美亮相。（圖／路透社）

如此有個性的穿搭，少不了中性珠寶陪襯，怪奇比莉戴上Tiffany硬派的Hardwear項鍊，以及俐落T字線條的T Two與True戒指，恰好與Burberry風衣的金屬飾邊相呼應。

▲連指甲都以Burberry經典格紋裝飾，同時搭配Tiffany T系列戒指。（圖／翻攝Burberry IG）



▲怪奇比莉戴的Tiffany T True 8mm 18K金鏤空設計戒（左起）71,000元，T Two 18K金鑲鑽戒107,000元，Tiffany T Two 鋪鑲鑽石戒244,000元。

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