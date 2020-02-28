朴敏英新劇宣傳撞衫「亞洲最美臉蛋」Lisa　網一面倒：她完勝

▲朴敏英新劇發佈會造型撞衫亞洲最美臉蛋Lisa。（圖／翻攝自朴敏英、Lisa IG）

記者鮑璿安／台北報導

南韓女星朴敏英近期忙於新劇《天氣好的話，我會去找你》宣傳，17日與主角徐康俊、文晶熙、金煥熙等人亮相發佈會，朴敏英身穿一席CELINE白色針織洋裝，露出白皙長腿相當可人，不過也被眼尖網友發現撞衫了亞洲顏值擔當Lisa，兩人截然不同的氣質引發外界討論。

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朴敏英演出「金秘書」一角色之後深受觀眾喜愛，17日與徐康俊、文晶熙、金煥熙等人亮相新劇《天氣好的話，我會去找你》發佈會，朴敏英放下溫柔披肩長髮，選擇CELINE白色針織洋裝，俐落的剪裁搭配排扣設計婉約有型，朴敏英更順勢解扣微微露出鎖骨與裙中央的收腰效果有異曲同工之妙，視線向下一看招牌筆直長腿見客，朴敏英時而與粉絲熱情揮手，時而露出親切微笑都讓人神魂顛倒。

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不過隨即也被眼尖網友發現，該款洋裝早被有「亞洲最美臉蛋」封號的女團BLACKPINK成員Lisa穿過， 當然兩人的氣質也為衣著帶來不同效果，Lisa在裙下方搭配白色長襪以及坡跟鞋打造活潑學院風，更抬起一隻腳展現率性，相比朴敏英的溫柔打扮可謂天差地遠，畫面曝光之後難免引起網友攀比：「更喜歡朴敏英」、「這身真的比較適合朴敏英。」

▲朴敏英擅長白色搭配，私服換上Maje波浪剪裁襯衫也無可挑剔。（圖／品牌提供）

朴敏英不光公開造型搭配得宜，日前在個人IG PO出私下遊玩的美照，以Maje秋冬波浪剪裁的襯衫，同樣的白色系流露高雅氣質，下方搭配淺色牛仔褲輔助輕鬆營造溫柔形象。

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