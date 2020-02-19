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雷射後肌膚怎麼顧？皮膚科醫師：做好清潔、保濕和防曬

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▲▼皮膚科醫師：雷射後做好3件事 。（圖／翻攝自ig）

▲雷射術後養護肌膚學問大。（圖／翻攝自IG/eauthermaleavenetaiwan、larocheposayjp）

記者曾怡嘉 / 台北報導

許多人會選擇在冬天進行雷射療程，因為冬天溫度低，較容易照護傷口，戴上口罩就能保護肌膚。但大部份的人都不清楚如何在術後讓肌膚有效修護，皮膚科陳姿秀醫師表示，確實做好清潔、保濕及防曬，並可再加上含有修復或是保濕的面膜搭配使用。


▲▼皮膚科醫師：雷射後做好3件事 。（圖／翻攝自ig）

▲戴口罩不僅防疫，更能遮術後泛紅，也有基本防曬功能。（圖／翻攝自IG/jennierubyjane）

雷射主要是利用不同波長的雷射光，光圈跟能量，打入不同深度的肌膚，針對全臉或特定目標區域處理肌膚問題，而有不同效果。由於雷射能量在皮膚表面破壞，會加速角質層的代謝，使得肌膚保水能力大幅下降，容易產生敏感泛紅、乾燥發癢的症狀。

不同的膚質建議用不同的方式進行保養。若是乾性、敏感性肌膚，要避免使用酸類及美白的成份，並加強保濕；而油性肌膚則要暫時停止使用痘痘藥數天，並且選擇清爽型的保養品，減輕皮膚的負擔。陳姿秀醫師表示術後二週後，表皮會完全長好，即可恢復原本的保養方式。


▲▼皮膚科醫師：雷射後做好3件事 。（圖／翻攝自ig）

▲雷射術後保養越簡單越好。（圖／翻攝自IG/larocheposayjp）

陳姿秀醫師也提到，雷射療程後皮膚較為脆弱，繼續使用平常慣用保養品容易刺激皮膚，建議選用專業術後保養品，可以幫助修復術後泛紅，或降低術後過敏的機會。若沒有預算購買，醫師建議則不需要使用任何保養品也可以。

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關鍵字：

雷射, 保養, 照顧, 皮膚科醫師, 保濕, 防曬
fashion.net

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