櫻花妹都在瘋「巧克力指彩」　宛如指尖融化的可可，超有氣質又洗鍊！

記者李薇／台北報導

指甲彩繪被很多人認為是造型的搭配，擁有好看的指甲彩繪，可以讓整體的風格更加完整，最近日本就掀起巧克力指彩風潮，透過咖啡色的巧克力色調，搭配淺色裸膚色，創造出咖啡牛奶或是奶茶的風格，相當優雅好看。

小編也整理多個巧克力色的指甲油，想要跟上風格的女孩不用花大錢，一樣也可以擁有絕美的手部指甲彩繪。

❤ Lunasol 晶巧指甲彩 #EX04（圖／翻攝自makeup_by_mimco215 IG）

佳麗寶旗下彩妝系列LUNASOL推出的晶巧指甲彩，過去大多走透亮的路線，日本女孩將它雙層擦上之後，呈現出相當厲害優雅的指甲彩繪風格，帶有些微的透光看起來雙手更加洗鍊。

❤ CANMAKE晶燦指甲油N15（圖／翻攝自_saosaori IG、komari1678 IG）

扎實的棕色調可以呈現出雙手的質感，一點都不會過於誇張或是顯得手黑，反而可以呈現出雙手溫潤的溫柔風格，像是巧克力融化在指間一樣，而且價格一點都不會很貴，開架價格就可以享受到超美的指甲彩繪。

❤ NAIL HOLIC指甲油BR311（圖／翻攝自mg__miii IG、ilil___l IG）

這支帶有一點棕紅風格的BR311，不只是專屬於秋冬可以擦，就算到了現在的春天，擦起來也是一樣超級顯白，可以帶出雙手白皙的膚色，就像是擦上口紅那樣，可以顯現出完美的紅潤氣色，帶出雙手的好氣色，當伸出手的瞬間絕對會讓人感到驚艷，舉止都跟著有氣質了起來。