韓妞都瘋搶「九宮格眼影」！裸膚色、酒紅色都美翻　3格輕鬆打造放電眼神

記者李薇／台北報導

南韓身為彩妝界引領潮流的國家之一，每次推出新品總是吸引許多女孩搶購，除了唇彩，早就是流行到翻，最近眼影也是大勢產品之一，尤其是九宮格類型的眼影，剛剛好三個顏色搭配，可以隨意變出俐落又自然的眼妝，一推出就洗版韓妞的IG。

❤ DIOR 九宮格眼影盤 #004（圖／翻攝自twi_tkmk IG、25ans_beauty IG）

不只是南韓風靡，歐美彩妝DIOR也流行九宮格類別的的彩妝，在專業彩妝的眼影盤上設計了九塊方格，這次的顏色以紅眼妝為主，跟之前不同的是增加了棕色系的深邃色，可以打造出更加迷人的眼妝效果。

❤ 3CE 九宮格眼影盤 #DEAR NUDE（圖／翻攝自3ce_official IG、yelimetic_ IG）

3CE顯色又飽滿的質地，受到很多台灣女孩的喜歡，加上每次MODEL的展演，更是讓女孩生火到不行，最近品牌又再推出全新的顏色#DEAR NUDE，裸膚的色調可以展現出優雅又溫柔的小姊姊妝容，當然一上市就立刻成為洗版商品，所有韓妞都在搶購。

❤ Dasique 九宮格眼影盤（圖／翻攝自sobbi947 IG、dasique_official IG）

新創品牌Dasique剛上市就以九宮格眼影初試啼聲，好上手的棕色調搭配珊瑚橘粉、閃粉紅色、閃耀金棕色，只要簡單的三個顏色搭配，就可以輕鬆地畫出完美的眼妝效果，即使是眼妝新手也完全不用擔心。