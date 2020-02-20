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有一種粉叫做「Jennie粉」～韓妞搶翻的絕美珊瑚色，素顏擦也仙氣滿分！

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記者李薇／台北報導

粉紅的唇色總是特別吸引女孩們，最近身為時尚彩妝品牌新寵兒的南韓女團BLACKPINK團員Jennie，日前在個人社群網站上分享私下自拍照，只見她手拿品牌最新推出的唇釉，雙唇也擦上了珊瑚粉紅色，展現出優雅浪漫的溫柔感。

盤點一下Jennie使用的唇色，還有類似的顏色唇彩，讓女孩們也可以嘗試一下超級高級的「Jennie粉」到底有多美！

▲Jennie粉。（圖／翻攝自IG）

❤ HERA 裸透唇釉 #422（圖／翻攝自jennierubyjane_09_ IG、suje0ngee__hi IG）

Jennie手上拿的這支就是南韓彩妝品牌HERA全新推出的「SENSUAL SPICY NUDE GLOSS
」，粉紅色的包裝設計看起來相當可愛，裡面承裝的唇釉也是走透亮路線，帶有些微的色澤，可以讓雙唇看起來飽滿又潤澤。

▲Jennie粉。（圖／翻攝自IG）

❤ BOBBI BROWN 迷戀輕吻豐唇露 #Freestyle（圖／翻攝自bobbibrownkorea IG、cherylsbeautylounge IG）

帶有一點橘粉色的唇露，融合了原本的唇色之後，可以呈現出帶有紅潤感的色澤，使用起來一點都不會黏膩，完全不會讓人覺得有存在感，相當輕透好使用，相當厲害，唇刷也是非常細緻，可以塗抹出完美的唇妝效果。

▲Jennie粉。（圖／翻攝自IG）

❤ I’M MEME 我愛心機好感冷露唇萃 #003（圖／翻攝自cherylsbeautylounge IG）

I’M MEME 我愛心機好感冷露唇萃以透亮的妝感為主，塗抹起來相當水潤保濕，顏色也很淨透，非常適合喜歡自然妝感的女孩，即使是約會或是上班都可以輕鬆駕馭，完全不會讓人覺得過於突兀誇張。

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關鍵字：

Jennie粉, BOBBI BROWN, HERA, I’M MEME, 唇釉, 唇露, 彩妝, Jennie
fashion.net

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